Lídri Severnej a Južnej Kórey si podali ruky, zasadia spolu symbol mieru

PCHANMUNDŽOM 27. apríla (WebNoviny.sk) - Kim Čong-un pri príležitosti historického medzikórejského summitu v pohraničnej obci Pchanmundžom ako prvý severokórejský vodca od konca kórejskej vojny pred 65 rokmi prekročil hranice Južnej Kórey. Kim a juhokórejský prezident Mun Če-in si na svojom prvom stretnutí na hraniciach podali ruky.

Nasledovali rokovania za zatvorenými dverami. Podľa Munovho hovorcu Kim počas nich žartoval, že už nebude rušiť spánok juhokórejského prezidenta, v zjavnom odkaze na ranné raketové testy Severnej Kórey. Kim tiež povedal, že by pricestoval do Soulu, ak by dostal pozvanie.



Po ranných piatkových rokovaniach odišiel Kim v čiernej limuzíne opäť na sever, kde ho spolu so severokórejskou delegáciou čakal obed. Popoludní opäť prekročí hranice a spolu s Munom zasadia borovicu ako symbol mieru a podpíšu záverečný dokument. Nasledovať bude spoločné vyhlásenie a večera.

