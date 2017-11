Lídri digitalizácie V4 na ITAPA: Zmeny prichádzajú rýchlo. Musíme spolupracovať a vedieť reagovať

BRATISLAVA 15. novembra 2017 (WBN/PR)

Vôbec po prvýkrát sa na jednom pódiu stretli špičky digitalizácie krajín V4 Peter Pellegrini, Krzysztof Szubert, Ondřej Malý a Ákos Mernyei

Digitalizácia a informatizácia menia svet, aký poznáme. Menia fungovanie spoločnosti, firiem i celých krajín. Krajiny musia na zmeny reagovať



„Digitálny svet sa mení rýchlejšie, než sme schopní reagovať. Jednou z kľúčových vecí je preto rýchla a pružná regulácia na celoeurópskej úrovni.“ Týmito slovami otvoril už 16. ročník medzinárodného kongresu ITAPA Technology & HumanITy Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.



Na jednom pódiu sa stretol, tentokrát vôbec po prvý raz v histórii Slovenska, so svojimi náprotivkami – ďalšími top predstaviteľmi informatizácie, digitalizácie a vládneho eGovernmentu z regiónu V4. Ide o Krzysztofa Szuberta – štátneho tajomníka, zastupujúceho ministra pre informatizáciu a vládneho splnomocnenca pre jednotný digitálny trh, Ondřeja Malého – koordinátora digitálnej agendy na Úrade vlády ČR a Ákosa Pétera Mernyeia – námestníka štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy.



Zákony, ktoré určujú smer digitalizácie a informatizácie spoločnosti, už majú byť po novom len rámcové a schopné rýchlej adaptácie. Je to podľa Petra Pellegriniho dôležitá zhoda, ktorá sa týka napríklad zdanenia digitálnych služieb, kde zisky opúšťajú hranice únie alebo dát, ktorých je dnes obrovské množstvo. Podľa podpredsedu vlády je preto kľúčové zachovať nielen ich voľný tok, ale aj ich bezpečnosť a zotrvanie v hraniciach Európskej únie: „Musíme nájsť rozumný kompromis medzi bezpečnosťou a súkromím. Dnes už to nie je o odpočúvaní telefónu či SIM karty. V súčasnosti je to už o tom, že z pohľadu informácií vieme vlastne vyzliecť človeka až donaha.“



S dátami a technológiami úzko súvisi aj bezpečnosť. Práve jej dôležitosť vyzdvihol Krzysztof Szubert, štátny tajomník, zastupujúci minister pre informatizáciu a vládny splnomocnenec pre jednotný digitálny trh. Ako zdôraznil, aj z toho dôvodu Poľsko v čase svojho predsedníctva Európskej únii podporilo požiadavku, aby sa digitálna agenda stala permanentnou témou v EÚ. „V Európe musíme vytvoriť bezpečný kyberpriestor. To je jedna z najdôležitejších priorít,“ povedal na ITAPA Szubert. Druhou prioritou sú samotné dáta. Ich dôležitosť dokonca prirovnal k základným energetickým produktom: „Dáta budú už onedlho pre ekonomiku také dôležité, ako boli v minulosti ropa či plyn.“



Aliancia pre ekonomiku a spoločnosť 4.0 by mala v Českej republike priniesť návrhy pre rýchlejší rozvoj digitalizácie u našich západných susedov. V tomto prípade ide napríklad o automobilový priemysel. Ten je pre krajiny V4 kľúčový, pričom digitalizácia prináša jeho zásadnú transformáciu. „Voľný tok dát, legislatíva, či podpora start-upov v oblasti automotive je pre V4 veľmi dôležitá,“ tvrdí Ondřej Malý. Výrazne pomôcť tomu má aj pripravovaný kybernetický balíček, ktorý česká vláda podporuje.



Ondřej Malý pripomenul, že je potrebné riešiť komunikáciu aj v najmenších obciach. „Veľa času strávim osvetou v samosprávach. V Česku máme vyše 6 200 obcí, z toho je množstvo len s niekoľkými desiatkami rodín. Pre nich je kľúčové využívať internet. Starosta, ktorý robí svoju prácu, nemá šancu obísť všetkých a informovať o novinkách, digitalizácia mu to môže značne uľahčiť.“ Česi preto pristúpili k masovej podpore vzdelávania a školení v digitálnych zručnostiach nielen na školách, ale aj u bežných ľudí.



O dôležitosti digitálnej pripravenosti na úrovni miest hovoril na ITAPA aj primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal: „Mestá aktuálne čelia veľkým a rýchlo sa meniacim problémom. Vďaka digitálnym technológiám riešime otázky mobility, sociálnych vecí, bezpečnosti, klimatických problémov a vzdelávania,“ uviedol Nesrovnal.



Mimochodom, Pellegrini na ITAPA vyzdvihol, že na Slovensku vznikla Digitálna koalícia – aliancia 25 subjektov verejnej správy, vlády, univerzít a firiem. Koalícia bude bojovať za zvýšenie IT zručností naprieč celým spoločenským spektrom na Slovensku, predovšetkým v oblasti školstva. „Vláda SR plánuje podporiť ďalší rozvoj digitalizácie – a to aj po legislatívnej stránke. Napríklad na infraštruktúru pre 5G sieť sa chce pozerať ako na investície vo verejnom záujme. To by malo uľahčiť ich budovanie z pohľadu stavebných povolení a územných rozhodnutí.



Podľa Ákosa Pétera Mernyeia, námestníka štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy je súčasný rozvoj len začiatok niečoho omnoho väčšieho. Faktom totiž je, že závislosť na technológiách a dátach rastie a každý výpadok spôsobuje aj veľké hospodárske škody. „Na to musíme byť pripravení a vedieť reagovať. A preto musíme všetci spolupracovať,“ objasnil Mernyei s tým, že dnes tvorí IT priemysel v Maďarsku zhruba 20 percent HDP a predstavuje 15-percent zamestnanosti. „Aj preto silne presadzujeme digitálnu agendu – či už ide o V4 alebo celú Európsku úniu,“ uzatvoril Ákos Péter Mernyei.

