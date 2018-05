Lidl generálnym partnerom najväčšieho športového projektu pre školákov

BRATISLAVA 18. mája 2018 (WBN/PR) - Diskontný reťazec bude generálnym partnerom projektu floorball SK LIGA 2018/2019, v ktorom sa očakáva účasť viac ako 20 000 detí. Floorball SK LIGA objavuje medzi žiakmi mimoriadne športové talenty, motivuje ich k športovej aktivite a k rozvíjaniu zručností a schopností.

Lidl Slovenská republika sa spája s Nadáciou TV JOJ a stáva sa generálnym partnerom najväčšieho školského športového projektu na Slovensku floorball SK LIGA v školskom roku 2018/2019. Ide už o druhý ročník mimoriadne úspešnej a obľúbenej súťaže vo florbale pre základné a stredné školy na celom území Slovenska. Celkovo sa predpokladá účasť viac ako 20 000 detí.

Floorball SK LIGA je celonárodná súťaž vo florbale pre žiakov základných a stredných škôl. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je postavenie chlapčenského a dievčenského tímu. V každom okrese hrajú školy v jednotlivých kategóriách o postup na krajské finále. Víťazi krajských turnajov si následne zmerajú sily na celoslovenskom finále. Floorball SK LIGA objavuje medzi žiakmi mimoriadne športové talenty, motivuje ich k športovej aktivite a k rozvíjaniu zručností a schopností.

„V rámci našich spoločensky zodpovedných aktivít sa dlhodobo venujeme podpore športovania a rozvoja detí. Ide napríklad o projekt Žihadielko či podporu škôl neďaleko našich nových a aj zrekonštruovaných predajní. Fair-play, tímovosť, dynamika, osobný rozvoj, výsledky - to sú hodnoty, ktorým sa deti naučia aj prostredníctvom športu a zároveň ide o hodnoty, ktoré v Lidli žijeme. Floorball je dynamicky sa rozvíjajúci šport, ktorý je prístupný v podstate každému keďže nie je finančne náročný. Chceme podporiť športovanie čo najväčšieho počtu detí na Slovensku a som preto veľmi rád, že sa Lidl stal generálnym partnerom celoročnej súťaže Floorball SK LIGA 2018/2019,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ diskontného reťazca.

„Vstup spoločnosti Lidl Slovenská republika do najväčšieho školského projektu "floorball SK LIGA" je pre nás významným impulzom. Je to zároveň veľmi uveriteľné partnerstvo s obchodnou sieťou, kde my všetci tak radi nakupujeme. Pre náš projekt znamená toto partnerstvo spojenie so značkou, ktorá prezentuje najlepšie spojenie kvality a ceny a to oceňujú aj aktívne rodiny s deťmi po celom Slovensku, ktoré sú cieľovou skupinou projektu. Tešíme sa na kvalitu, ktorú ďalšia sezóna floorball SK LIGY prinesie a veríme, že partnerstvo s Lidl Slovenská republika podporí spontánny rast počtu zapojených žiakov, rodičov, učiteľov, škôl, ale aj florbalových klubov, hráčov, trénerov a osobností z celého Slovenska. Prichádza prvý rok najväčšieho florbalového boomu na Slovensku!“ vyjadril sa k hodnote tohto partnerstva Ľuboš Sarnovský, generálny manažér floorball SK LIGA.

Nadácia TV JOJ, ktorá je organizátorom projektu floorball SK LIGA sa dlhodobo venuje rozvoju športu medzi žiakmi a mladými, aktívnymi ľuďmi. „Už niekoľko rokov podporujeme projekty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj športu, objavujeme, motivujeme a podporujeme mladé športové talenty, pomáhame športovým klubom vychovávať budúcich športovcov. V Nadácii TV JOJ nám záleží na tom, aby sme deti viedli k cieľavedomej činnosti a rozvíjali ich zručnosti. Preto vnímame spojenie s veľkým partnerom ako je LIDL Slovenská republika ako veľký posun pre Nadáciu TV JOJ, vďaka ktorému budeme pomôžeme väčšiemu počtu zapojených detí. Toto partnerstvo si veľmi vážili,“ povedal správca Nadácie TV JOJ Vladimír Fatika.

