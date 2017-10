Liberalizácia staníc STK môže spôsobiť veľké problémy

Národná asociácia STK pripomína, že bezpečnosti na slovenských cestách omnoho viac prospeje zavedenie zvýšených požiadaviek na kvalitu práce staníc STK, ktoré by zamedzili nedôsledným kontrolám vozidiel zo strany niektorých prevádzkovateľov. Ministerstvu dopravy odborníci z asociácie navrhli 13 konkrétnych bodov, vďaka ktorým je možné systém kontroly zefektívniť. Ministerstvo tieto pripomienky akceptovalo. Nekontrolované a masívne rozširovanie siete by dohľad nad kvalitou výrazne komplikovalo, avšak by malo priamy, masívne negatívny vplyv na nehodovosť a zníženie bezpečnosti na cestách, a to na základe skúseností z okolitých štátov (Poľsko, Česko).