Letecké spoločnosti pridali v sviatočnom období desiatky letov z bratislavského letiska

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) - Letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú pravidelné linky z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, v sviatočnom období od 18. decembra 2017 do 14. januára 2018 pridali spolu 52 letov, vrátane odletov a príletov.

Ide o lety na ôsmich pravidelných linkách spájajúcich Bratislavu s mestami Moskva, Kyjev, Atény, Dublin, Miláno, Manchester, Londýn a Varšava. Informovalo o tom v utorok bratislavské letisko.

Ruské aerolinky pridali najviac letov

Najviac, dvadsaťšesť letov (trinásť príletov aj odletov), pridali ruské aerolínie Pobeda na linke z moskovského letiska Vnukovo do Bratislavy a späť.

"Nad rámec pravidelných týždenných frekvencií pridala lety aj spoločnosť Wizz Air, a to do Kyjeva (dve rotácie - dva prílety, dva odlety) a Varšavy (dva lety - jeden prílet a jeden odlet)," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.





"Viac frekvencií vo vianočnom období doplnila do letového poriadku aj letecká spoločnosť Ryanair, a to do destinácií Atény (šesť letov), Manchester, Dublin, Miláno - Bergamo (všetky po štyri lety), Londýn - Stansted (dva lety) a spiatočne," uviedla.

Letecké spoločnosti už pri tvorbe svojich zimných letových poriadkov rátajú so zvýšeným záujmom cestujúcich o lety počas vianočných a novoročných sviatkov, preto lety nad rámec pravidelných frekvencií plánujú spravidla s niekoľkomesačným predstihom.

Cestujúci stihnú vianočnú večeru

"Aby boli cestujúci na Štedrý deň čo najskôr so svojimi blízkymi, aj tento rok sú všetky lety z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave naplánované počas Štedrého dňa do 16. hodiny, na Silvestra do 17:30. Na predvianočné cesty domov môžu cestujúci využiť aj priame pravidelné letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami od Českých aerolínií, ktoré trvá približne hodinu," dodala Ševčíková.





Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946.

Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.