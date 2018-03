Let spoločnosti Qantas vstúpil do histórie, ako prvý prekonal priamu trasu Austrália – Londýn

LONDÝN 25. marca (WebNoviny.sk) - Austrálskym aerolinkám Qantas sa podarilo prekonať ďalší míľnik v leteckej doprave, keď ich stroj v sobotu absolvoval prvý priamy komerčný let medzi Austráliou a Veľkou Britániou.

Boeing 787-9 Dreamliner vyštartoval z austrálskeho Perthu o 18:49 miestneho času a pristál po niečo vyše 17 hodinách a 14 498 kilometroch na londýnskom letisku Heathrow. Na palube sa nachádzalo vyše 200 pasažierov a 16 členov posádky. V minulosti bolo potrebné na prekonanie trasy z Austrálie do Londýna sedem zastávok a cesta trvala 4 dni. Let QF9 tak vstúpil do histórie.





Úspech je súčasťou ambicióznych plánov Qantas pridať do svojej ponuky ultra dlhé lety. Pre minimalizovanie nepohodlia počas tak dlhých letov je v lietadle zabezpečená lepšia kvalita vzduchu i menšia hlučnosť. Vláda štátu Západná Austrália teraz dúfa, že nové priame spojenie prispeje k podpore miestneho cestovného ruchu.

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.