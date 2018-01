Lekári varujú pred zánikom ambulancií, žiadajú viac peňazí

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR upozorňuje, že ak sa nenavýšia zdroje do ambulantného sektora, môže nastať jeho faktický zánik.

V roku 2017 bolo potrebné dofinancovanie zdravotnej starostlivosti za 100 miliónov eur pri sadzbe za poistencov štátu 3,78 percent. Na rok 2018 je sadzba 3,71 percenta za poistencov štátu na historickom minime, zhrnula asociácia vo svojom stanovisku.

Nedostatok financií v zdravotníctve

Výpadok príjmov majú, podľa štátu, kompenzovať ekonomicky aktívni poistenci. Asociácia súkromných lekárov ako jeden zo signatárov spoločného memoranda zdravotníckych a pacientskych organizácií upozorňovala už v roku 2016 na akútny nedostatok financií v zdravotníctve, ktorý ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti s potrebou navýšiť platby za poistencov štátu na úroveň minimálne 5 %.





"Peniaze v zdravotníctve chýbajú každý rok, preto je kľúčové stabilizovať systém financovania tak, aby sadzba odvodov za poistencov štátu bola stanovená podľa jasne vypočítaného koeficientu," skonštatoval prezident ASL SR Marián Šóth.

Podľa neho, ak vláda nenastaví systém financovania a nezačne platiť reálne náklady za poistencov štátu, problémy celého zdravotníctva sa budú naďalej prehlbovať.

Vyše sto ambulancií zaniklo

Napriek hrozbe v nedofinancovaní zdravotnej starostlivosti, na ktorú upozornil Najvyšší kontrolný úrad, ASL SR pozitívne vníma medializované vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že v roku 2018 bude v zdravotníctve viac zdrojov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa ASL SR to znamená, že pri rokovaniach s poskytovateľmi a dohadovaní konkrétnych podmienok spolupráce bude zdravotná poisťovňa môcť kalkulovať s vyšším objemom finančných prostriedkov.





Asociácia upozorňuje, že za ostatné tri roky zaniklo viac ako 150 ambulancií všeobecnej ambulantnej starostlivosti a viac ako 110 ambulancií špecialistov pre nezáujem o pokračovanie v činnosti novým lekárom s príslušnou atestáciou.

"Analýzou vekovej štruktúry a analýzou dotazníkov približne 2 tisíc členov ZDRAVITY môžeme predpokladať odchod viac ako tisíc špecialistov v horizonte 5 rokov. Príjmové nastavenie týchto poskytovateľov je však na takej úrovni, že by prechod lekára zamestnanca do súkromnej praxe znamenal výrazný pokles čistého príjmu oproti zákonom garantovanému príjmu v nemocnici a súčasne by mu pribudli všetky povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa," uzavrela asociácia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.