Legendárny cyklista Eddy Merckx skritizoval Tour de France, bez Sagana sú preteky často nudné

EMBRUN 22. júla (WebNoviny.sk) - Legendárny cyklista Eddy Merckx si tohtoročnú Tour de France neužíva podľa svojich predstáv.

Podľa 5-násobného šampióna "Starej dámy" je 104. ročník pretekov dosť nudný, uviedol to v jednom z rozhovorov, ktoré poskytol počas 19. etapy TdF pre belgickú televíziu Sporza.

"Na rovine je zaujímavý iba štart a posledných 10 km. Medzitým sa udeje len dlhý únik. V kopcoch sa zasa kvalitní spolujazdci favoritov nedostanú k tomu, aby mohli zaútočiť na víťazstvo. Ospravedlňujem sa za to, ale takto to vidím. Viacerí cyklisti sú nudní. S odchodom Porteho či Sagana z pelotónu je menej vzrušenia a zábavy," uviedol Eddy Merckx.

Na otázku, aké zmeny by presadil, 72-ročný Belgičan, ktorý v roku 1969 ovládol okrem celkového poradia aj bodovaciu a vrchársku súťaž, odpovedal: "Sú kratšie etapy možnosťou? V minulosti boli na Tour de France ešte dlhšie etapy ako dnes, kritériá môžete upraviť, ale potom to už nebude Tour. Čo však treba zmeniť, je zatraktívnenie etáp. V tomto ročníku sa mi až príliš často zdalo, že sa dá dopredu odhadnúť, ako to dopadne. To je určite nevýhoda Tour v porovnaní s Giro d´Italia."



Merckx bol spoločne s bývalou svetovou jednotkou v tenise Justine Heninovou a manažérom futbalistov Anderlechtu Brusel Hermanom van Holsbeeckom hosťom tímu Wanty-Groupe Gobert počas 19. etapy Tour de France. Van Holsbeeck bol očarený tým, čo videl na Tour de France. "Musím priznať, že som ohromený. Je to obrovské podujatie s množstvom ľudí v pozadí a aj veľkou masou fanúšikov. Je to oslava športu," povedal Van Holsbeeck pre sporza.be po svojej prvej návšteve na TdF.

