Latisha s Martinou Hingisovou získali titul vo štvorhre žien na US Open

NEW YORK 10. septembra (WebNoviny.sk) - Taiwanská tenistka Čchan Jüng-ťan a Švajčiarka Martina Hingisová nasadené ako druhé zvíťazili za 64 minút s prehľadom 6:3, 6:2 nad českými sedmičkami žrebu Luciou Hradeckou a Kateřinou Siniakovou v nedeľňajšom finále štvorhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Získali spoločnú prémiu 675 000 USD pred zdanením, zdolaným patrí 340 000 amerických dolárov brutto.

Latisha s prvým grandslamovým titulom

Dvadsaťosemročná Čchan Jüng-ťan prezývaná Latisha dosiahla svoj prvý grandslamový titul, a to na piaty finálový pokus vrátane mixu.

V lokalite Flushing Meadows si zahrala finále debla žien už pred desiatimi rokmi so svojou mladšou sestrou Čchan Chao-čching a neuspeli proti francúzsko-ruskému tandemu Nathalie Dechyová, Dinara Safinová.

Čchan Jüng-ťan v partnerstve s Hingisovou má v tejto sezóne na konte už sedem deblových trofejí (aj Indian Wells, Madrid, Rím, Malorka, Eastbourne a Cincinnati), dovedna ich na hlavnej profesionálnej úrovni nazbierala 25.

V spomenutom marcovom kalifornskom Indian Wells Taiwančanka a Švajčiarka vo finále prekonali práve Hradeckú so Siniakovou, teraz to pripomenuli.

Hingisová s 25. trofejou na veľkej štvorke

Tridsaťšesťročná košická rodáčka Hingisová sa raduje zo svojej 25. trofeje na veľkej štvorke: päť ich má vo dvojhre (Australian Open 1997, 1998 a 1999, Wimbledon 1997 a US Open 1997), trinásť práve vo štvorhre žien a sedem v mixe.

Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických sa presadila v poslednej spomenutej disciplíne aj tento rok, a to po boku Brita Jamieho Murrayho.

V debli žien v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v minulosti zabodovala v sezónach 1998 (s Češkou Janou Novotnou) a 2015 (s Indkou Saniou Mirzovou). Vo finále štvorhry žien na veľkej štvorke má Hingisová pozoruhodnú štatistiku 13:3 (v mixe dokonca 7:0).

US Open - štvorhra žien - finále:

Čchan Jüng-ťan, Martina Hingisová (Taiw./Švaj.-2) – Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková (ČR-7) 6:3, 6:2 za 64 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.