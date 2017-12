Lajčák je podľa Fica aj Kaliňáka vhodným kandidátom na prezidenta

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Minister zahraničných vecí a predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák si váži, že sa jeho meno spomína v súvislosti s možnou kandidatúrou na prezidenta, ale momentálne má na práci iné veci. Povedal to po rokovaní vlády pre novinárov.

Lajčák má dve dôležité funkcie

Na otázku, či si vie predstaviť, že by za prezidenta kandidoval, Lajčák odpovedal „nepredstavujem si to“. O tom, že by Lajčák mohol byť dobrým kandidátom na prezidenta, hovoril pre týždenník Plus sedem dní premiér Robert Fico.





Na otázku, či už o tom počul, Lajčák povedal, že už o tom čítal, váži si, že sa jeho meno v tejto súvislosti spomína, ale s premiérom Robertom Ficom to neriešil. „Riešim to, čo mám tu a teraz. Teraz mám dve dôležité funkcie, neriešim takúto otázku,“ povedal ďalej Lajčák s tým, že je predčasné o takom niečom hovoriť.

Lajčák by bol dobrým kandidátom na prezidenta aj podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „To, čo dosiahol Miro Lajčák za posledné roky, ho tak trošku do určitej miery predurčuje k tomu, aby sa ako skúsený a úspešný diplomat, teoreticky, ak by mal záujem, uchádzal o túto funkciu,“ povedal šéf rezortu vnútra.

Fico nechce byť prezidentom

Smer-SD by mohol ako prezidentského kandidáta podporiť Miroslava Lajčáka, súčasného ministra zahraničných vecí a úradujúceho predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN. V rozhovore pre týždenník Plus sedem dní to povedal premiér Robert Fico.

"Sú ľudia v Smere-SD alebo spojení so Smerom-SD, ktorí na verejnosti nie sú vnímaní až tak stranícky... Osobne vnímam napríklad Mira Lajčáka ako veľmi silného človeka, ktorý by mal právo uchádzať sa o takúto pozíciu," uviedol Fico pre týždenník.

Premiér nedávno potvrdil, že za prezidenta kandidovať nebude. Súčasný prezident Andrej Kiska zverejní rozhodnutie o tom, či bude opätovne kandidovať, najneskôr do septembra 2018.

