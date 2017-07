Lajčák by chcel by, aby si ľudia jeho meno s pôsobením v OSN spájali s mierom

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) – Miroslav Lajčák ako predseda 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) sa chce počas výkonu svojej funkcie sústrediť na tému prevencie konfliktov a mediáciu.

Myslí si, že práve v oblasti prevencie konfliktov by mala byť OSN aktívnejšia. Počas ročného mandátu, ktorý mu začne plynúť 12. septembra, sa bude venovať aj téme migrácie. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

„Chcel by som, aby si ma v prvom rade spojili s mierom, konkrétne chcem venovať osobitnú pozornosť prevencii konfliktov a mediácii. OSN má dnes ohromné množstvo aktivít a napríklad v otázke rozvojovej pomoci či boja proti klimatickým zmenám je globálnym lídrom. Pokiaľ ide o to, koľko nám vzniká nových konfliktov, tam by som si prial vidieť OSN ako organizáciu, ktorá je aktívnejšia a úspešnejšia v tom, aby nevznikali,“ povedal Lajčák s tým, že by si želal, aby práve toto bolo vnímané ako jeho príspevok.

Skúsenosti osvedčených negociátorov

Priznal, že v dnešnom svete sa stáva, že keď dochádza ku konfliktu, zúčastneným chýba diskusia a namiesto toho sa iba utvrdzujú vo svojich pozíciách.



„Lenže úlohou diplomacie by dominantne malo byť, aby ku konfliktom nedochádzalo. Problém je, že my dosť často vidíme, že problém smeruje ku konfliktu, ale nevieme to zastaviť,“ povedal minister s tým, že by bol rád, ak by sa využívali skúsenosti osvedčených negociátorov pôsobiacich v regióne, ktorí predložia objektívne kvalitné informácie, na základe ktorých bude OSN schopná prijať opatrenia.

„My tú oblasť predchádzania konfliktom nemáme dobre zvládnutú. Máme mierové operácie, máme post-konfliktnú stabilizáciu, ale nemáme stratégiu mediácie,“ dodal Lajčák s tým, že práve táto oblasť bola súčasťou jeho programu, keď kandidoval na post generálneho tajomníka. Je to aj jedna z priorít generálneho tajomníka Antónia Guterresa.

Každé Valné zhromaždenie má nejakú tému

Ako minister ďalej vysvetlil, že každé Valné zhromaždenie má nejakú tému, motto. Mottom 72. VZ OSN je „Ľudia na prvom mieste – dôstojný život v mieri na udržateľnej planéte pre všetkých“. Podľa ministra totiž netreba zabúdať na to, že všetko, čo OSN robí, sa dotýka ľudí a aktivity organizácie nemôžu byť od ľudí odtrhnuté. Počas jeho mandátu sa preto chce sústrediť na ľudí, vyváženosť a kvalitu.

„Kvalita je jedno z mojich kľúčových slov. Druhé kľúčové slovo je rovnováha. OSN stojí na troch pilieroch – mier, rozvoj a ľudské práva a ja chcem zaujať vyvážený postoj k všetkým trom pilierom. To tretie kľúčové slovo je ľudia – nezabúdať na to, že všetko, čo robíme, sa dotýka života ľudí,“ skonštatoval Lajčák.

Ako ďalej pokračoval, ďalšia téma, ktorá bude spájaná so 72. Valným zhromaždením, je téma migrácie. „Máme pripraviť dva zásadné dokumenty regulujúce migráciu, tzv. Globálny kompakt o utečencoch a o migrantoch. Tam nás čaká veľmi intenzívna práca, predovšetkým pokiaľ ide o dokument o migrácii. Pokiaľ ide o utečencov, tam existujú medzinárodné konvencie, ale pokiaľ ide o migrantov, neexistuje nič také,“ vysvetlil minister. Kompakty o utečencoch a o migrácii sa budú schvaľovať v septembri 2018, teda na začiatku 73. VZ OSN.

„Naša práca je, aby bolo čo schváliť, aby sme mali nejakú právnu platformu, ktorá bude komplexne riešiť otázky migrácie. Dnes sa to rieši čiastkovo, reaktívne. Treba, aby sme mali premyslenú stratégiu, ktorá tieto veci rieši dopredu a nie následne,“ dodal Lajčák.

„Zdedil“ aj šesť politických debát

Okrem prípravy dokumentu o migrácii Lajčák „zdedil“ aj šesť politických debát na vysokej úrovni, viac než desať medzivládnych fór a vyše sto ďalších aktivít.

„Preto ja do funkcie neprichádzam s tým, aby som ešte prinášal nejakú dodatočnú agendu, chcem sa sústrediť na kvalitu toho, čo budeme robiť. Aby sme nemali podujatia pre podujatia, ale aby každé podujatie nás niekam posunulo,“ pokračoval minister.

Miroslav Lajčák bude predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN od 12. septembra po dobu jedného roka. Valné zhromaždenie OSN je jediný hlavný orgán OSN, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých 193 členských štátov a tie sa striedajú na poste predsedu každý rok.

V rámci OSN ide o protokolárne najvyššiu funkciu, ktorú tradične zastáva medzinárodne uznávaná osobnosť z krajiny, ktorá je na rade prevziať predsedníctvo VZ OSN. Predseda VZ OSN organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada OSN nie je schopná dohodnúť.

Samostatná Slovenská republika a predtým ani Československo tento post ešte nezastávali. Niektoré krajiny sa hlásia na túto pozíciu aj viac ako 50 rokov vopred. Slovensko čakalo na túto pozíciu od roku 2003, keď predložilo kandidatúru.

