Lacko sa potrápil v tajbrejkoch, ale už len jeden triumf ho delí od účasti v “pavúku” US Open

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nasadený ako pätnásty zvíťazil za 117 minút 7:6 (5), 7:6 (6) nad domácim držiteľom voľnej karty Austinom Krajicekom v stretnutí štvrtkového 2. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Dvadsaťdeväťročný piešťanský rodák Lacko, 120. v singlovom renkingu ATP, hral proti 27-ročnému ľavákovi Krajicekovi (292. bol však už aj na 94. mieste) premiérovo v kariére. V piatkovom finále kvalifikácie si zmeria sily s Darianom Kingom z Barbadosu, v marci na turnaji ATP Masters 1000 v Miami mu podľahol 6:7 (2), 4:6.





Bývalý 44. muž hodnotenia Lacko bol na Majors štyrikrát v 3. kole hlavnej súťaže dvojhry, a to na melbournských Australian Open 2012 a 2017 a londýnskom Wimbledone 2012 a 2016. V lokalite Flushing Meadows síce počnúc debutovou sezónou 2010 ani raz nechýbal v "main draw", zároveň však nikdy neprešiel 1. kolom.





Už v utorok zo slovenských mužov neuspel v 1. kole kvalifikácie Jozef Kovalík. Právo na štart v nej nevyužili Martin Kližan a Andrej Martin. Priamo v "main draw" bude hrať Norbert Gombos, u žien Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková a Jana Čepelová. V kvalifikácii dvojhry žien sa v utorok neúspešne prezentovala Chantal Škamlová, v stredu sa v 1. kole presadili Viktória Kužmová aj Karolína Schmiedlová a obe sa o deň neskôr prebojovali aj do finále eliminácie. Zo zdravotných dôvodov na kvalifikáciu aj zvyšok sezóny rezignovali Rebecca Šramková a Kristína Kučová.

DVOJHRA MUŽOV - KVALIFIKÁCIA - 2. KOLO:

Lukáš Lacko (SR-15) – Austin Krajicek (USA) 7:6 (5), 7:6 (6) za 117 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.