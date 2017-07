Kysuckí a oravskí dopravcovia sa dohodli na sprejazdnení cesty pod Strečnom pre kamióny

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Zástupcovia kysuckých obcí z Bystrickej doliny sa dohodli so zástupcami oravských dopravcov na čiastočnom sprístupnení cesty druhej triedy medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou pre kamiónovú dopravu, kým nebude opäť otvorená cesta pod Strečnom. Ako povedal po rokovaní pre agentúru SITA starosta Starej Bystrice Ján Podmanický, podľa dohody cesta zostáva zatvorená pre kamiónovú dopravu s výnimkou regionálnych prepravcov z Oravy a Kysúc, ktorí dostanú individuálne povolenia na prejazd kamiónov.

Dočasne spustená doprava

„Pre nás je kľúčové, že nebola ani dočasne spustená tranzitná kamiónová doprava. Ak by sa raz povolila, už by sa to z dlhodobého hľadiska nedalo zvrátiť,“ zdôraznil Podmanický s tým, že cesta na základe znaleckého posudku nemá statické ani smerové parametre na kamiónovú dopravu.





„Hoci sme od začiatku deklarovali, že chápeme situáciu oravských prepravcov, prioritou bolo chrániť tisícky obyvateľov obcí na kysuckej aj oravskej strane. Proti sprejazdeniu boli totiž aj starostovia dotknutých oravských obcí,“ povedal.

Pohrozenie protestom

Dohoda je podľa Podmanického prijateľný kompromis v mimoriadnej situcácii, ktorá vznikla pri Strečne. „Keby sme v utorok nezasiahli a nežiadali, a nepohrozili protestom, ak by sa nezvolalo dnešné rokovanie, čelili by sme vyhrotenejšej situácii. Čelili by sme blokádam i zápcham. Takto sa to malo riešiť na začiatku,“ zdôraznil Podmanický, podľa ktorého Kysuce sú v zložitej dopravnej situácii v súvislosti s výstavbou D3.

„Takto by sa zahltila kamiónovou dopravou aj Bystrická dolina a nebola by možnosť obchádzkových trás cez Kysuce,“ dodal.

Našli kompromis

S dohodou bol spokojný aj poslanec NR SR Igor Janckulík, ktorý sa snažil riešiť problém oravských autodopravcov, ktorí museli do Žiliny prechádzať 300 kilometrovou obchádzkou. Uviedol, že prvé kamióny s individuálnymi povoleniami by mali prejsť z Oravy na Kysuce vo štvrtok.









„Som veľmi rád, že Orava a Kysuce našli kompromis. Mali by sme ťahať za jeden koniec povrazu a nerozdeľovať sa. Nie je to vina obyvateľov ani Oravy, ani Kysúc. Dva týždne by to ľudia mali strpieť,“ povedal Janckulík pre agentúru SITA.

Nepôjde o veľké množstvo

Podľa neho nepôjde o veľké množstvo kamiónov. Zdôraznil, že Orava a Kysuce by sa mali spojiť pri riešení dopravy v kraji. Upozornil, že nejde len o autodopravcov, ale aj o podniky, ktoré vytvárajú veľký počet pracovných miest. „Podniky na Orave spolupracujú s podnikmi na Kysuciach a vozia si medzi sebou tovar. Bolo by na škodu, keby sme neboli ústretový voči sebe,“ zdôraznil.





Podľa Janckulíka 2. augusta bude ďalšie stretnutie, na ktorom sa vyhodnotí situácia. Upozornil tiež, že rýchlosť na sprístupnenom úseku v ostrých zákrutách bude obmedzená na 20 km za hodinu.

Boli pripravení zablokovať cestu

Starostovia kysuckých obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou a primátor Krásna nad Kysucou boli pripravení zablokovať v utorok cestu, ak by bola na nej povolená doprava pre kamióny. Autodopravcovia z Oravy zas chceli podobnú blokádu urobiť na Orave.





Problém vznikol po tom, čo je od nedele uzavretá cesta prvej triedy I/18 v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou. Predpokladaná dĺžka uzávierky je do 30. júla. Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí aj pre chodcov a cyklistov.

