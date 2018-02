Kvóty utečencov rozdeľujú europoslancov, podľa Štefanca sa zhodli v iných riešeniach migrácie

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Téma povinného prerozdeľovania utečencov stále rozdeľuje poslancov Európskeho parlamentu, avšak treba oceniť, že europoslanci našli spoločnú reč v iných riešeniach migrácie.

Dohodli sa na lepšej ochrane hraníc, odsúhlasili systém vstup-výstup (európska obdoba amerického systému ESTA) či odobrili vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Vyplýva to zo slov poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca (EPP, KDH) pre SITA.

Dôkazom je schengen

"Aj keď sme sa za posledné obdobie posunuli bližšie, stále sme nenašli spoločnú reč. Keby som to mal zjednodušiť, stred a východ Európy to odmieta, západ a juh to najviac cítia, tak tlačia na povinné rozdeľovanie. To je však nefunkčné," povedal Štefanec.





Podľa europoslanca prax ukázala, že kvóty nefungujú. "Najlepší dôkaz je schengen. Nemôžeme nikomu nanútiť, že pôjde do jednej krajiny, keď sa môže slobodne pohybovať. Pokiaľ chceme vyriešiť túto tému, tak nie na základe povinného prerozdeľovania, ale dobrovoľnosti," pokračoval Štefanec s tým, že to, koho do krajiny prijať, má ostať v národnej kompetencii.

Migrácia bude pokračovať

Pokiaľ však ide o atmosféru v parlamente, vidí rozdiel oproti tomu, ako vyzerala diskusia pred dvomi - tromi rokmi. Priznal, že otázkou stále ostáva, čo s ľuďmi, ktorí už do Európy prišli a sú v utečeneckých táboroch v Grécku či Taliansku.





"Ešte nedošlo k úplnej dohode. Aj keď sa hrany obrúsili, ešte stále na tom nie je zhoda. Keby sme sa dnes pýtali, či povinné prerozdeľovanie, tak dnes by asi tá väčšina, čo to podporovala, nebola taká veľká, ale stále táto téma rozdeľuje. Spája nás hľadanie riešenia situácie a každý chápe, že migrácia bude pokračovať. To je normálny jav, ale je prirodzené chrániť si svoj priestor a bojovať proti neduhom ako nelegálna migrácia. Na jednej strane každá krajina potrebuje pracovné sily, ale musí byť v jej kompetencii vybrať si, koho chce, na aké povolanie, odkiaľ," uzavrel Štefanec.

