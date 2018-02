Kvalitnú reštauráciu spoznáte podľa vody

LOS ANGELES 26. februára 2018 (WBN/PR) – Reštaurácia Patina v Los Angeles má na nápojovom lístku netradičnú ponuku. Za niekoľko desiatok dolárov pre vás someliér Martin Riese pripraví water tasting, teda ochutnávku vody. Ako jeden z mála svetových someliérov sa špecificky zameriava práve na vodu. Hovorí, že voda je ako víno, má rozmanité chute a dá sa párovať s jedlami.

Voda nie je len voda. Môže byť sladká, horká, kyslá aj slaná, ľahká aj ťažká, ostrá aj jemná. Veď si len porovnajte, ako chutí voda, ktorú si napustíte do pohára z kohútika a tá, ktorú ste si priniesli z obchodu. Prečo by ste ju vlastne kupovali, keby v tom nebol rozdiel? Napriek tomu, že si to väčšina z nás neuvedomuje, chuť vody má obrovský vplyv na to, ako nám chutí jedlo, ktorého sústa zapíjame, ale aj alkohol, ku ktorému popíjame pohár vody. „Voda môže zmierniť kyslosť a trpkosť vína, rovnako ako ľad v kokteile pomáha rozvinúť úplnú chuť alkoholu,“ vysvetľuje Martin Riese.

Keď voda a pokrm tvoria pár

Reštaurácia Patina, v ktorej someliér s nemeckým pôvodom pôsobí, ponúka 20 druhov vody z celého sveta. Konkrétnu fľašu vám odporučia ku konkrétnemu jedlu. Voda s nízkym obsahom minerálov, ktorá v ústach zanechá hladký pocit, sa hodí k šalátom, vodu s vyššou mineralizáciou dostanete zase k steaku. V strednej Európe je zvykom párovať k jedlu víno alebo pivo, voda však na stole nesmie chýbať. „Voda na stole jednoznačne musí byť. Dôležitú úlohu zohráva pri testovaní nových chutí, napríklad vo viacchodovom menu. Vtedy sa najčastejšie používa neperlivá voda, ktorá funguje aj ako filter na očistenie chuťových buniek,“ vysvetľuje šéfkuchár a gastro-poradca Igor Čehy.

Majstrovstvo je v detaile

Veľkosť porcie či cena už dávno nie sú jedinými kritériami, podľa ktorých Slováci hodnotia kvalitu reštaurácie. O gastronómii vieme čoraz viac, sme kritickejší a aj vďaka tomu sú koncepty reštaurácií čoraz nápaditejšie. Mnohé sa zlepšujú v servise, skvalitňujú prostredie, vytvárajú originálne sezónne. Nápojový lístok je však stále tak trochu „neoraným poľom“. To že „nie je voda, ako voda“ si však špičkoví šéfkuchári uvedomujú. „K hydine a výraznejšej divine sa hodí minerálna voda určitej chuti,“ vysvetľuje Martin Miklošík, mladý šéfkuchár petržalskej reštaurácie Liviano. „Naše menu dopĺňam minerálnou vodou Mattoni. Má výborné senzorické vlastnosti a navyše spĺňa aj estetické kritériá sviatočného stolovania.“ Jemné krivky sklenenej fľaše a vyvážený obsah minerálov sú práve tým detailom, vďaka ktorému je celkový dojem dokonalý. Súhlasí aj šéfkuchár Jozef Riska, ktorý okrem iného pôsobil v reštaurácii Brasserie Anjou bratislavského hotela Sheraton: „Napríklad k bažantovi a kuraciemu mäsu vynikajúco pasujú stredne mineralizované minerálky.“ Stredne mineralizovaná voda Mattoni poskytuje gurmánovi ideálne vyvážené minerály a nezameniteľnú chuť, ktorá neruší a zároveň chutí intenzívne. Pre svoje unikátne zloženie a chuť je Mattoni vybranou minerálnou vodou Medzinárodnej barmanskej asociácie.

Sústreďte sa na zážitok

Pri rýchlom spôsobe života môže jedlo prestavovať hobby, relax, uvoľnenie, ktoré je pri vysokom pracovnom tempe nevyhnutné. Naplánujte si mimoriadny gastronomický zážitok. A sústreďte sa naň. Slovensko ponúka plno zaujímavých reštaurácii, ktoré nájdete doslova v každom kúte krajiny. Navštívte ich a užite si to od momentu, keď vás čašník usadí k stolu. Rovnako si však vychutnajte gastronomický zážitok u vás doma. Bez ohľadu na to, na aké jedlo, pivo, či víno máte chuť, zvoľte tiež minerálnu vodu Mattoni. Má vyváženú chuť a je skvelým doplnkom k jedlu i ku káve. Po Mattoni chutí každé sústo intenzívnejšie. Vychutnajte si preto každý dúšok, rovnako ako každú minútu vášho večera.

