Kužmovú mrzí prehra s Vichľancevovou v Pohári federácie, domáca atmosféra ju veľmi potešila

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová pri svojom debute vo Fed Cupe nestačila na Rusku Nataliu Vichľancevovú.

Podľahla jej za 72 minút 4:6, 2:6 na pôde bratislavského Národného tréningového centra (NTC) v úvodnej z dvoch sobotňajších dvojhier v rámci víkendového stretnutia Slovensko - Rusko v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien. Kužmovú potešila najmä domáca atmosféra.





"Nebola som nejako zvlášť nervózna, cítila som ako pred každým zápasom. Žiaľ, dnes mi to nevyšlo, pretože súperka nerobila takmer žiadne chyby a to rozhodlo," uviedla Kužmová na tlačovej konferencii. "Atmosféra bola výborná. Keď je hľadisko s vami, hrá sa inak, ako keď je proti vám," doplnila.

Ruska jej oplatila prehru

Zverenkyňa Michala Mertiňáka nastúpila do zápasu s povzbudivým vedomím, že Vichľancevovú zdolala 6:2, 7:5 vo finálovom 3. kole kvalifikácie nedávno 29. januára na "harde" pod strechou v ruskom Petrohrade. "Taký je tenis... Každý deň je iný. V Petrohrade to bol úplne odlišný zápas - akoby sa to teraz všetko otočilo. Čo mne padalo v Rusku, to dnes padalo jej tu," vyhlásila.





Devätnásťročná Košičanka neuspela napriek sľubnému počiatočnému náskoku 3:1.O rok staršia Ruska prevzala iniciatívu a dotiahla duel do víťazného konca. "Súperka hrala do začiatku úplne bez chyby a aj keď som viedla, zahrala nejaké dobré lopty. Snažila som sa hrať svoju hru, ale Ruska mi posielala veľmi dlhé lopty a potom sa ťažko hrá ofenzívne," povedala tento týždeň rekordne 121. hráčka vo svetovom rebríčku Kužmová.

Slovenka napriek nezdaru nestráca pozitívne myslenie a po debute má dobrý pocit. "Nemyslím si, že som hrala zle. Bol to dobrý zápas, ale súperka bola jednoducho lepšia. Chcela som zvíťaziť a prispieť nejakým bodom, žiaľ, to sa mi nepodarilo. Treba ísť ďalej a držať palce Magde. Keď to bude nutné, som pripravená nastúpiť i v nedeľu," zavŕšila Kužmová.

Na duel sa lepšie pripravila

Vichľancevová bola spokojná so svojím výkonom a pochopiteľne aj s výsledkom. "Snažila som sa hrať najlepšie, ako viem. Uplatnila som všetko, čo sme si v tréningu nacvičili. Fungovalo to, ako malo. Úvodné gemy boli pre mňa náročnejšie, ale potom som sa s tým vyrovnala a predviedla som veľmi dobrý výkon. Hrala som oveľa koncentrovanejšie ako minulý týždeň v Petrohrade. Na duel som sa pripravila lepšie ako naposledy." zhodnotila ruská fedcupová jednotka.

Kužmová sa stala 25. Slovenkou v histórii zapojenou do Fed Cupu, prvou novou od 11. februára 2017. Vtedy bola začiatočníčkou Rebecca Šramková, proti Taliankam na ich antuke vo Forli napokon v rovnakej fáze PF získala dva singlové body a hostky triumfovali 3:2.





Víťaz bratislavského súboja postúpi do play-off o svetovú skupinu edície 2019. Zdolaný takisto 21. - 22. apríla bude hrať v play-off o II. svetovú skupinu nasledujúcej edície. Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky hrajú v osemčlennej "II. lige" počnúc sezónou 2015.

Po dvoch zvládnutiach "záchranárskych prác" si vlani prvý raz počas predmetného obdobia vybojovali pokus vrátiť sa medzi elitu, ale neuspeli. Slovensko je 16. vo fedcupovom renkingu ITF, šampiónovi z rokov 2004, 2005 a 2007 a 2008 Rusku patrí 8. priečka.

Ruská tenistka Anna Kalinská počas stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien Slovensko – Rusko. Bratislava, 10. február 2018.

Slovenská tenistka Viktória Kužmová počas stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien Slovensko – Rusko. Bratislava, 10. január 2018.

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vo vzduchu už dokážeme prinútiť levitovať aj väčšie objekty

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.