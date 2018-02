Kužmová získala po vyrovnanom súboji víťazný bod, celý zápas sa snažila myslieť pozitívne

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Slovenka Viktória Kužmová zvíťazila nad Anastasiou Potapovovou za 117 minút 3:6, 6:3, 6:4 v nedeľňajšej druhej dvojhre, v rámci víkendového stretnutia Slovensko - Rusko v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien v bratislavskom NTC a stanovila tak nezvratné vedenie domácich 3:1, hostiteľky napokon uspeli 4:1.

Kužmová sa podľa vlastných slov najmä snažila stále hrať svoj tenis.

Veľké víťazstvo pre Kužmovú

"Bol to náročný súboj, išla som do zápasu s tým, že vedieme 2:1 a nemám čo stratiť. Aj keď som neuspela v prvom sete, snažila som sa stále myslieť pozitívne, pretože som vedela, že mám natrénované a že som tento rok absolvovala veľa dobrých zápasov. Stále som chcela hrať to svoje a napokon som to vybojovala, takže som veľmi rada. Je to pre mňa veľké víťazstvo," povedala Kužmová na pozápasovej tlačovej konferencii.





Po nevydarenom úvodnom sete urobila v hre viaceré zmeny. "Zlepšila som svoje podanie, na to som sa snažila najviac sústrediť. Kapitán mi hovoril, že mám hrať viac po čiarach a aj to som sa pokúšala robiť, veľmi sa to vyplatilo," doplnila 19-ročná Slovenka. K víťazstvu ju vyburcovala aj výborná atmosféra v NTC: "Diváci boli skvelí, takisto ja sama som sa snažila hecovať sa. Zvyčajne sa až tak nepovzbudzujem, no dnes to bolo vidno a bolo to super."

Potapovová v singli dvojok proti Kužmovej nahradila Annu Kalinskú. Ešte len 16-ročná Ruska absolvovala svoj debut v tejto súťaži. Košičanka sa nachádza na svojej rekordnej 121. pozícii v počítačovom poradí WTA, Potapovovej patrí presne 200. miesto (tiež osobné maximum), kedysi bola jednotkou juniorského tzv. kombinovaného systému ITF. Bol to premiérový vzájomný duel.

Potapovová chce posunúť ruský tím na lepšiu pozíciu

"Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách. Na konci druhého a v treťom sete bola Viktória lepšou hráčkou na kurte. V budúcnosti musím na sebe ešte viac pracovať, aby som sa zlepšila. Anna bola po včerajšku veľmi unavená, takže som si myslela, že nastúpim. Cítila som podporu svojho tímu i priaznivcov a veľmi mi to pomohlo. Zápas som si užila, rovnako i celý víkend. Táto situácia nie je pre ruský tenis príliš lichotivá, ale máme nový mladý tím a musíme zapracovať, aby sme sa vrátili tam, kam patríme," vyhlásila Potapovová.





Tím SR si 21. - 22. apríla zahrá v play-off o elitnú osmičku ročníka 2019 MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Súpera spozná v utorok 13. februára. Žreb sa uskutoční o 11.00 h SEČ v londýnskej centrále ITF. "Zbornej" prisúdi protivníka na rovnaký termín na play-off o II. svetovú skupinu nasledujúcej edície.





