Kužmová stratila iba dva gemy a suverénne postúpila v kvalifikácii US Open

NEW YORK 23. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová nasadená ako dvadsiata tretia zvíťazila za 55 minút suverénne 6:1, 6:1 nad domácou Usue Maitane Arconadovou v stredajšom stretnutí 1. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Bol to premiérový vzájomný súboj 19-ročnej Košičanky Kužmovej, momentálne rekordne 135. vo svetovom rebríčku WTA, s 18-ročnou argentínskou rodáčkou Arconadovou (242.). V 2. kole kvalifikácie bude Slovenka čeliť úspešnej zo súbežného duelu Basak Eraydinová (Tur.) - Dinah Pfizenmaierová (Nem.).

Zverenkyňa Jána Sabovčíka v rámci programu NTC Kužmová sa usiluje o svoj seniorský debut v "main draw" na veľkej štvorke. Na nedávnom londýnskom Wimbledone neuspela vo finále kvalifikácie. Priamo v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku v lokalite Flushing Meadows predvlani triumfovala vo štvorhre junioriek.

US Open - kvalifikácia - 1. kolo:

- Usue Maitane Arconadová (USA) 6:1, 6:1 za 55 minút





