Kužmová na Australian Open končí, podľahla rozbehnutej Mertensovej

MELBOURNE 15. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská kvalifikantka Viktória Kužmová prehrala bez zásadnejšieho nároku 2:6, 1:6 s belgickou tenistkou Elise Mertensovou v pondelňajšom zápase 1. kola hlavnej súťaže dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Devätnásťročná Košičanka Kužmová, tento týždeň rekordne 125. vo svetovom rebríčku WTA, teda nedokázala zastaviť ťaženie 22-ročnej Mertensovej (37.), čerstvo už dvojnásobnej šampiónky v Hobarte. Belgičanka sa od sobotňajšieho finále a následnej cesty z Tasmánie dostatočne zregenerovala aj adaptovala na nové dejisko.





Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová si zahrala v "main draw" na vrcholnom podujatí po druhý raz v kariére.

Vlani na newyorských US Open tiež ako kvalifikantka dôstojne prehrala s domácou legendou Venus Williamsovou 3:6, 6:3, 2:6. Teraz si odnáša prémiu 50 000 AUD brutto a 50 bodov do hodnotenia aj so zarátaním kvalifikácie. V online prepočte sa nachádza na 118. pozícii, ale do 29. januára ešte môže klesnúť.

Mertensová bude v 2. kole čeliť úspešnej z duelu Daria Gavrilovová (Aus.-23) - Irina Falconiová (USA). Belgičanka vlani bola v 3. kole parížskeho antukového Roland Garros. Na južnej pologuli rovnako ako Kužmová absolvovala premiéru v hlavnej súťaži.

Australian Open - dvojhra žien - 1. kolo

Elise Mertensová (Belg.) – Viktória Kužmová (SR) 6:2, 6:1

