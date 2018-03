Kuzminová si po vydarenej sezóne potrebuje oddýchnuť, o svojej budúcnosti sa bude baviť neskôr

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová si po vydarenej, ale aj vyčerpávajúcej olympijskej sezóne potrebuje oddýchnuť a zregenerovať sa fyzicky i psychicky, až potom bude hovoriť o svojej športovej budúcnosti.

"Nie je to otázka na tieto dni. Budeme sa o tom rozprávať neskôr," povedala Kuzminová podľa sport24.pluska.sk po návrate z rodného ruského Ťumeňa, kde sa minulý týždeň radovala zo zisku malých glóbusov za triumf v šprinte a stíhačke vo Svetovom pohári 2017/2018, ale aj smútila po tesnej prehre s Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou v boji o celkové prvenstvo. Chýbali jej tri body (822, resp. 819), pričom rozhodnutie padlo prakticky až na záverečnej štvrtej streľbe a následnom poslednom bežeckom okruhu.

Ešte žiadnu sezónu tak neodmakala

"Viem, že moja streľba bola príčinou toho, že to nevyšlo. Lenže, Kaisa bola o niečo silnejšia, aj bežecky, a to najmä v tých posledných pretekoch. Ešte som žiadnu sezónu tak neodmakala od začiatku do konca. Takže, samozrejme, bola tam únava i zodpovednosť. Nemám už príliš náladu hovoriť o tom, pretože ma to veľmi bolí a mrzí. Ak by mi niekto na začiatku sezóny povedal, že budem bojovať o celkové víťazstvo vo Svetovom pohári, tak by som sa usmiala a povedala, že to nemôže byť pravda. Nikdy som nebola tak blízko k prvenstvu vo Svetovom pohári, ale som rada, že sme urobili v tíme všetko preto, aby to vyšlo. Je to šport a nejde o život, tak to treba predýchať," skonštatovala Kuzminová.



Od februárového juhokórejského Pjongčangu už trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová sa nedočkala absolútnej korunovácie vo veľmi známom prostredí: "Bolo to krásne - najmä keď fanúšikovia počas pretekov skandovali moje meno. Veľmi mi držali palce a stále kričali ´Nasťa, Nasťa´. Nedalo sa teda sústrediť stopercentne na môj výkon, pretože som veľmi chcela."

Návrat do Ťumeňa

Kuzminová s manželom Danielom sa do Ťumeňa čoskoro vrátia, tentoraz aj s potomkami Jelisejom a Olíviou.



"Nemohla som sa v ostatnom čase veľmi venovať deťom, takže sa na ne veľmi teším a budem s nimi. Veď som s nimi bola od januára asi len desať dní, tak teraz si to vynahradíme. Pôjdeme ešte celá rodina naspäť do Ťumeňa načerpať sily. Keď sa vrátime, mám naplánovaných veľa povinností," uviedla Kuzminová pre sport24.pluska.sk.

