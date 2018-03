Kuzminová pokračuje v boji o glóbus, Mäkäräinenovú môže predbehnúť v jej domácom prostredí

KONTIOLAHTI 7. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová nadchla na februárových ZOH medailovou bilanciou 1-2-0, v piatok od 17.45 h SEČ sa pokúsi vo fínskom Kontiolahti na úvod programu žien v rámci siedmeho z deviatich kôl Svetového pohára 2017/2018 uspieť v jedinej individuálnej disciplíne, v ktorej sa v juhokórejskom Pjongčangu nedostala na stupne: pri pokuse o čistý hetrik vo "svojom" šprinte na 7,5 km skončila trinásta.

Stále bez čo i len jedného kovu spod piatich kruhov je 6-násobná medailistka z MS Kaisa Mäkäräinenová, čerstvé sklamanie môže ako líderka seriálu aspoň čiastočne vykompenzovať na domácej trati a strelnici. V predmetnom dejisku má na konte štyri triumfy, z toho tri počas štyroch dní v marci 2014, dva práve v šprinte. Na rozdiel od súperiek nemusela severanka cestovať, bude spať vo vlastnej posteli a dokonale pozná prostredie, pripomenul web IBU zjavné výhody.

Vedie v stíhačke aj šprinte

Kuzminová zatiaľ dosiahla tucet prvenstiev na vrcholnej medzinárodnej úrovni (3 na ZOH, 9 vo SP) v ôsmich rôznych destináciách, Kontiolahti medzi nimi nefiguruje. Tridsaťtriročná rodáčka z ruského Ťumeňa sa nachádza na druhej pozícii v priebežnom celkovom poradí Svetového pohára o 15 bodov za Mäkäräinenovou (592, resp. 577), pred treťou Dorotheou Wiererovou z Talianska má solídnych 52 bodov k dobru. Zostáva ešte 7 z 22 súperení, teda približne tretina. Slovenka suverénne vedie v hodnotení rýchlostných pretekov: po piatich z ôsmich naplánovaných má na Češku Veroniku Vítkovú náskok 46 bodov (223, resp. 177). Manželom Danielom trénersky vedená Kuzminová je na čele aj v stíhačke, v mass-štarte jej patrí tretie miesto. Program tzv. individuálu sa už skončil, malý glóbus získala Bieloruska Nadežda Skardinová.



Držiteľka sumárnej olympijskej zbierky 3-3-0 Kuzminová po návrate z Ázie má za sebou hektické necelé dva týždne, počas ktorých sa snažila skĺbiť rodinný život, spoločenské úlohy a biatlonové výzvy. "Tým, že naša sezóna ešte pokračuje, potrebovala som nájsť priestor i na tréningy, nech môžem ľudí tešiť výkonmi aj v ďalšom období. Zároveň musím zvládať povinnosti nielen ako úspešná športovkyňa, ale aj ako matka. Bolo to dosť náročné," povedala v pondelok na stretnutí s médiami Kuzminová a dodala: "Čo ešte viac chcieť? Už sú tam cenné kovy, ale v žiadnom prípade nechcem vzdať možnosť zabojovať o ďalšie víťazstvá. Keď raz športovcovi zachutia víťazstvá, tak toho chce zažívať viac a viac. Nejdem do toho s prehnanými očakávaniami ani prísľubmi. Budem sa snažiť, pretože neviem zhodnotiť, v akej forme teraz som. Nemohla som trénovať plnohodnotne podľa predstáv. Okamihy radosti a momenty doma s rodinou či s fanúšikmi, to bolo niečo úžasné. Verím, že aj keď som toho veľa nenatrénovala, tak emócie a energia so mnou pôjdu do Fínska, Nórska a Ťumeňa, kde chcem zabojovať o pekné výsledky."

Protest proti postoju IBU

Dianie v Kontiolahti sa začne štvrtkovým šprintom mužov na 10 km (17.45 h SEČ), v sobotu prídu na rad miešané štafety na 1x6 a 1x7,5 km (13.40 h SEČ) a 2x6 a 2x7,5 km (16.45 h SEČ) a v nedeľu preteky s hromadným štartom mužov na 15 km (13.30 h SEČ) a žien na 12,5 km (16.10 h SEČ).

Predposledné 8. kolo SP bude 15. - 18. marca v nórskom Osle-Holmenkollene a derniéra 22. - 25. marca v spomenutom Ťumeni. Už teraz je známe, že do Ruska na protest proti postoju Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) k dopingovej problematike spojenej s touto krajinou neodcestujú Česi a Američania, ale ani Švéd Sebastian Samuelsson.

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 (po 15 z 22 pretekov)

1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 592 bodov, 2. Anastasia Kuzminová (SR) 577, 3. Dorothea Wiererová (Tal.) 525, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 490, 5. Daria Domračevová (Biel.) 436, 6. Veronika Vítková (ČR) 424, 7. Denise Herrmannová (Nem.) 422, 8. Justine Braisazová (Fr.) 419, 9. Anais Bescondová (Fr.) 389, 10. Vita Semerenková (Ukr.) 377,... 35. Paulína Fialková 137, 86. Ivona Fialková (obe SR) 4

Poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 v hodnotení šprintu (po 5 z 8 pretekov)

1. Anastasia Kuzminová (SR) 223 bodov, 2. Veronika Vítková (ČR) 177, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 172, 4. Dorothea Wiererová (Tal.) 167, 5. Justine Braisazová (Fr.) 163, 6. Laura Dahlmeierová (Nem.) 161, 7. Vita Semerenková (Ukr.) 149, 8. Denise Herrmannová (Nem.) 144, 9. Franziska Hildebrandová (Nem.) 140, 10. Daria Domračevová (Biel.) 139,... 38. Paulín





