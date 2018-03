Kuzminová má za sebou životnú sezónu, plač v Ťumeni vystriedal pocit hrdosti

ŤUMEŇ 26. marca (WebNoviny.sk) - Keď Anastasia Kuzminová o tri bodíky prehrala s Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou boj o veľký biatlonový glóbus, slzami pokropila rodnú zem v ruskom Ťumeni.

V záverečných metroch posledných pretekov odchádzajúcej sezóny Svetového pohára jej "zlaté" nohy vypovedali poslušnosť a veľmi ju to v cieli mrzelo. Už aj preto, že v hustých špalieroch fanúšikov popri trati v jej rodnom meste prakticky ani neboli takí, ktorí by jej neželali rozlúčku s veľkým glóbusom so sezónou.

Vyhráva silnejší

"Mala som to na dosah, bojovala som, kým som vládala, ale, ako sa hovori: vyhráva silnejší a víťaz je iba jeden! Som smutná a zároveň veľmi ma to mrzí a ešte dlho bude. Tak blízko k víťazstvu na takej úrovni som ešte nebola," uviedla Anastasia Kuzminová prostredníctvom svojej prezentácie na facebooku a ďalej pokračovala: "Vždy som bola presvedčená, že som športovec, ktorý nedokáže celú sezónu držať krok s najlepšími. Tentokrát som verila, že všetko je možné. Mala som veľmi kvalitnú konkurenciu a o to viac si vážim všetky svoje úspechy. A tie neúspechy k športu a životu patria tiež."



Sebakritické slová skvelej športovkyne nič nemenia na fakte, že 33-ročná Kuzminová má za sebou životnú sezónu. Vo Svetovom pohári sa päťkrát postavila na najvyšší stupienok pre víťazky a štyri razy radostne mávala z druhého miesta. Svoju vizitku biatlonovej výnimočnosti zvýraznila zlatom a dvoma striebrami na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

V boji o veľký glóbus bola najlepšie šiesta

Celkovú drobnú prehru s Mäkäräinenovou majú na svedomí menej výrazné bodované umiestnenia, ktorých mala viac jej fínska rivalka. Pod piatimi kruhmi v Kórejskej republike sa Kuzminová s medailovou štatistikou 1-2-0 dostala na hodnoty 3-3-0 a zaradila sa medzi legendy tohto športu.



Vo Svetovom pohári v minulosti v bojoch o veľký glóbus bola najlepšie šiesta (2013/2014, teda ešte pred druhou materskou prestávkou) a v jednotlivých disciplínach najvyššie druhá v mass-štarte (tiež 2013/2014).

"Skončila sa najúspešnejšia sezóna v mojej kariére. Bola taká dlhá, emotívna, vyčerpávajúca, náročná a zároveň nádherná. Verím, že aj vy ste to tak so mnou vnímali a prežívali. Svedčia o tom všetky vaše správy. Veľmi si to vážim. Ešte raz srdečne ďakujem, že ste boli so mnou v dobrom aj zlom, verili mi a držali prsty," poďakovala sa fanúšikom Anastasia Kuzminová.





