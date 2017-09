Kurdské referendum bola zrada, vyhlásil Erdogan a hrozí tvrdými sankciami

ANKARA 27. septembra (WebNoviny.sk) - Turecko zrejme uvalí na irackých Kurdov sankcie za to, že v pondelok aj napriek varovaniam viacerých krajín sveta uskutočnili referendum o ich nezávislosti.





V utorok sa tak vyjadril turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s tým, že v dôsledku týchto represívnych opatrení budú hladovať. Ako tiež uviedol, vláda kurdského prezidenta Masúda Barzáního by sa mala vzdať myšlienky na nezávislosť.

Sankcie by mali presvedčiť o chybe

"Toto rozhodnutie o referende, ktoré uskutočnili bez akejkoľvek konzultácie, je zrada. Ak Barzání a kurdská regionálna vláda od tejto chyby neodstúpia čo najskôr, dostanú sa do histórie s hanbou pre to, že svoj región zatiahli do etnickej a sektárskej vojny," uviedla turecká hlava štátu.

Podľa Erdogana by mali práve sankcie Kurdov presvedčiť o ich chybe a o tom, že sa majú "vzdať tohto dobrodružstva, ktoré má len temný koniec". "Skončí, keď zavrieme ropovodné kohútiky, všetky ich tržby sa vytratia a nebudú môcť nájsť jedlo, keď naše kamióny prestanú jazdiť do severného Iraku," dodal.





Väčšina Kurdov volila nezávislosť

Referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu sa konalo v pondelok. Volebná účasť na ňom presiahla 72 percent, pričom podľa Barzáního sa väčšina voličov vyjadrila za nezávislosť. Irak sa voči referendu postavil kriticky, označil ho za protiústavné, nariadil, aby kontrolu nad všetkými hranicami a letiskami kurdského regiónu prevzala federálna vláda a odmieta o výsledkoch plebiscitu diskutovať. Kurdský prezident však v utorok vyzval jeho lídrov, aby "nezatvárali dvere dialógu, pretože je to dialóg, ktorý vyrieši problémy".

Kurdi tvoria 15 až 20 percent obyvateľstva Iraku a už desiatky rokov bojujú za svoju samostatnosť. Ich početné menšiny žijú aj v Sýrii, Iráne a Turecku, ktoré sa po pondelkovej voľbe obáva separatistických iniciatív jeho vlastnej kurdskej populácie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.