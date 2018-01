Kučová na Australian Open dohrala, Osakovú potrápila iba v prvom sete

MELBOURNE 16. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Kristína Kučová prehrala s rovnako nenasadenou Japonkou Naomi Osakovou za 77 minút 5:7, 2:6 v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka K. Kučová, po polročnej zdravotnej odmlke 250. vo svetovom rebríčku WTA, neodplatila 20-ročnej Osakovej (72.) nezdar 2:6, 3:6 z vlaňajšieho marcového "hardového" Miami na Floride.

Osaková nastrieľala 11 es proti jednému, na "winnery" bola lepšia 28:20 a premenila všetkých päť brejkbalov, Kučová zužitkovala polovicu zo štyroch príležitostí na príjme.

Slovenka v prvej časti sľubne vyrovnala z 1:4 na 4:4 a mala brejkbal v jedenástom geme, ale nedala a následne sama prišla o servis. V druhom dejstve predviedla rebrejk na 2:3, to však napokon už bolo z jej strany všetko.

Kučová vlani vypadla v druhom kole

Na základe tzv. chráneného renkingu v podobe 95. miesta štartujúca niekdajšia 71. hráčka počítačového poradia Kučová sa objavila na veľkej štvorke siedmy raz v kariére. Na južnej pologuli vlani pri svojom druhom miestnom vystúpení, premiérovom po siedmich rokoch, bola v 2. kole, nestačila v ňom na Lotyšku Anastasiju Sevastovovú (3:6, 4:6).





Kučová po atroskopii pravého kolena vynechala druhú polovicu sezóny 2017. Oba základné údery obojručne hrajúca hrdinka dvojhry junioriek z newyorských US Open 2007 „Kika“ Kučová sa vrátila na prípravnom podujatí v Sydney, 6. januára neuspela v 2. kole kvalifikácie proti Američanke Catherine Bellisovej (zhodou okolností tiež 5:7, 2:6). Bol to jej prvý turnaj od 6. júla, keď v 2. kole Wimbledonu na tráve v Londýne prehrala so Švajčiarkou Timeou Bacsinszkou za bleskových 48 minút 1:6, 0:6.

Osaková vyzve Vesninovú

Napospol ostro sledovaná Japonka s americkým zázemím Osaková sa už nachádzala aj na 40. mieste v systéme. Od svojho grandslamového debutu na AO 2016 a vrátane predmetnej premiéry stihla 5-krát postúpiť do 3. kola na veľkej štvorke.

Teraz sa oň pokúsi proti ruskej univerzálke Jelene Vesninovej nasadenej ako šestnástej. Osakovú od tejto sezóny trénersky vedie Sascha Bajin, bývalý sparing Američanky Sereny Williamsovej, Bielorusky Viktorie Azarenkovej a Dánky Caroline Wozniackej, bez výnimky exlíderiek rebríčka.

Australian Open - dvojhra žien - 1. kolo

Naomi Osaková (Jap.) – Kristína Kučová (SR) 7:5, 6:2 za 77 minút

