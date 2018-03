Krok prezidenta Kisku nemusí viesť k upokojeniu, tvrdí Sme rodina a trvá na predčasných voľbách

Hnutie zároveň vyjadruje počudovanie, že koalícia si neverí a odmieta predčasné voľby "Je to v rozpore s ich vyhláseniami, že majú podporu ľudí, pre ktorých tak veľa robia. My sme prišli do politiky ľuďom pomáhať a nie klamať, kradnúť a podvádzať. O to sa snažíme a preto sa predčasných volieb nebojíme," dodáva hnutie.