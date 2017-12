Kráľovná vyznamená Barryho Gibba či Ringa Starra, zverejnila tradičný novoročný zoznam

LONDÝN 30. decembra (WebNoviny.sk) – Britská kráľovná Alžbeta II. zverejnila tradičný novoročný zoznam osobností, ktoré v nasledujúcom roku vyznamená rôznymi čestnými titulmi.

Medzi ocenenými sú napríklad spevák Barry Gibb zo skupiny Bee Gees, niekdajší bubeník kapely The Beatles Ringo Starr, spisovateľ Michael Morpurgo, spisovateľka Jilly Cooper, kuchár Rick Stein, baletka Darcey Bussell, herec Hugh Laurie, herečka Susan Hampshire, výskumník Demis Hassabis,spisovateľka a historička Antonia Fraser, novinárka Alexandra Shulman, bývalý vicepremiér Nick Clegg, hráčka kriketu Heather Knight či bývalá astronautka Helen Sharman. Vyznamenanie dostane celkovo 1 123 ľudí.





Gibb, Starr, Clegg a Morpurgo si prevezmú rytiersky titul, zatiaľ čo Bussell získa titul rytierka-komandérka (DBE). Laurie, Hampshire, Hassabis, Cooper,Shulman a Stein získajú Rad britského impéria v hodnosti komandér (CBE) a Knight zase dostane titul dôstojník Radu britského impéria (OBE). Fraser a moderátor Melvyn Bragg dostanú Rad Spoločníkov cti a Sharman dostane Rad svätého Michala a svätého Juraja.

Medzi osobnosťami, ktoré dostanú vyznamenanie, sú aj 101-roční Mordaunt Cohen a Helena Jones. Prvý menovaný získa rad britského impéria MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), druhá zase Medailu za služby mladým a komunite v meste Brecon. Najmladšou ocenenou je 18-ročná Lucia Mee, ktorá dostane medailu za šírenie osvety o darcovstve orgánov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.