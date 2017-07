Kráľovná Garbine, budúcnosť bieleho športu, ohlasy médií na triumf vo finále Wimbledonu

LONDÝN 15. júla (WebNoviny.sk) - Ohlasy španielskych médií na na víťazstvo tenistky z tejto krajiny Garbine Muguruzovej-Blancovej 7:5, 6:0 nad Američankou Venus Williamsovou v sobotňajšom finále dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne:

"Kráľovná Garbine. Pre španielsky tenis získala 33. grandslamový titul. Nie je to však prínosné len preň. Muguruzová-Blancová totiž zosobňuje súčasnosť aj budúcnosť bieleho športu."

"Muguruzová-Blancová si podmanila Wimbledon. Predvlani jej to prorokovala Serena Williamsová po svojom víťazstve vo finále. Ten okamih teraz nastal. Budúcnosť je tu."



"Spektakulárna Muguruzová-Blancová prevalcovala Venus po tom, ako odvrátila dva setbaly v rade za stavu 4:5. Odvtedy bola v laufe a súperka sa vytratila. Garbine síce má len štyri singlové tituly, ale dva z nich sú grandslamové. Jej potenciál je nekonečný."

"Garbine je prvou Španielkou, ktorá triumfovala na parížskej antuke aj londýnskej tráve. Kde sú jej limity? Čas odpovie. Španielsky tenis však určite má nový pilier. Už vlaňajší triumf na Roland Garros bol bodom zlomu, víťazstvo na Wimbledone potvrdilo, že ženský tenis načína novú kapitolu. Zdolanie Venus vo finále symbolicky prevrátilo stranu zo včerajška k dnešku. Tridsaťsedemročná Američanka odolávala po koncovku úvodnej časti, ale odkedy Španielka odvrátila dva setbaly, bola nezastaviteľná. Súperka sa zrazu zmenila na otrasenú a nivočenú veteránku."



"Gény šampiónky sa v nej aktivujú v okamihu, keď vstúpi na grandslamovú scénu. Predvádza na nej svoj najlepší tenis a nadchýna divákov. Garbine dnes prekonala Venus nielen svojou hrou, ale aj mentalitou budúcej svetovej jednotky."

"Neodškriepiteľná šampiónka, stala sa len treťou premožiteľkou Venus v grandslamovom finále po Hingisovej a Serene. Garbine predvlani placho vložila nohu do dverí pre výkvet, potrebovala však fyzický, technický aj mentálny progres. Teraz sa na Wimbledon vrátila už so skúsenosťou víťazky Roland Garros a túžbou zobrať si to. Parížsky zážitok zredukoval napätie v dôležitých okamihoch a podložil dva týždne skvelých výkonov. Chýbala sobotňajšia posledná skúška. Muguruzová-Blancová v nej ponúkla výrazne zlepšenú verziu seba samej oproti londýnskemu finále 2015, pochovala spomienky. Prijala výzvu, hoci sotva mohla byť väčšia ako tá v podobe 37-ročnej Venus. Chcelo to všetko a ešte viac."





