Kraľovanie Ibrahimoviča vo Švédsku sa skončilo, Zlatú loptu získal Granqvist

ŠTOKHOLM 21. novembra (WebNoviny.sk) - Zlatan Ibrahimovič pravidelne víťazil v ankete o najlepšieho futbalistu roka vo Švédsku, ale jeho éra sa skončila. Tridsaťšesťročný nekompromisný zakončovateľ sa musel skloniť pred o štyri roky mladším obrancom Andreasom Granqvistom.

Ibrahimovič víťazil od roku 2007

Práve Granqvist s kapitánskou páskou na ramene nedávno doviedol tím Švédska na záverečný turnaj MS 2018 v Rusku.





V európskej baráži si Švédi nečakane poradili so štvornásobnými majstrami sveta Talianmi ( /d/ a /v/). Posledným víťazom prestížnej Zlatej lopty vo Švédsku pred Ibrahimovičom bol v roku 2006 Fredrik Ljungberg.

Granqvist sa predstavil aj na Slovensku

"Som hrdý a vďačný, že tu môžem stáť so Zlatou loptou v rukách. Znamená to pre mňa neuveriteľne veľa. Bola to však ťažko vybojovaná zlatá lopta. Favoritom bol aj Emil Forsberg, ktorý má za sebou skvelú sezónu v nemeckej bundeslige," povedal Granqvist, ktorý je kapitán aj v ruskom klube FK Krasnodar, podľa webu denníka Expressen.

"Andreas stelesňuje všetko pozitívne vo futbale, ale aj mimo neho. Je skvelý futbalista, no zároveň aj veľmi dobrý človek," uviedol švédsky reprezentačný tréner Janne Andersson. Granqvist sa v minulosti súťažne predstavil aj na Slovensku. V drese spomenutého ruského zamestnávateľa nastúpil v 3. predkole Európskej ligy 2015/2016 proti Slovanu Bratislava.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.