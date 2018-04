Krajniak vyzval Sakovú na zverejnenie podozrivých zmlúv, očakáva predčasné voľby

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia Sme-rodina Milan Krajniak v diskusii v rámci relácie Sobotné dialógy na RTVS konštatoval, že osobne so Sakovou nemá zlú skúsenosť, nemôže jej niečo morálno-politicky vytknúť.

Treba upraviť chod policajných funkcionárov

„Ak bude robiť dobré veci, tak ju podporíme, bez ohľadu na jej minulosť, a to, že je nominantkou strany Smer. Ak bude robiť zlé veci, budeme ju kritizovať. To podstatné, od čoho závisí, ako vojde do histórie, bude, či nájde v sebe odvahu, ktorú minister Drucker nenašiel, a bude sa snažiť upraviť chod policajných funkcionárov personálne, vecne tak, aby pomáhali ľuďom a nie sebe alebo nejakým oligarchom v pozadí,“ zdôraznil Krajniak.



Krajniak v diskusii vyzval Denisu Sakovú: „Ak nájde tú odvahu, že začne robiť poriadok vo vedení Policajného zboru tak, aby tam išli policajní funkcionári, ktorí budú brániť ľudí a nie nejakých zákulisných oligarchov, bude mať v tomto našu podporu."

Mala by zverejniť podozrivé zmluvy

Veľmi dôležité pre obnovu dôvery je, keď ľudia vidia, že politik nemá čo skrývať. Krajniak preto radí Sakovej, nech zverejní všetky podozrivé zmluvy. Ministerka podľa neho nie je bez minulosti, pôsobila dlho na ministerstve vnútra za Roberta Kaliňáka a až konkrétne kroky ukážu, či nemá čo skrývať.

Vláda Petra Pellegriniho je podľa Krajniaka veľmi málo obmenená vláda Roberta Fica. Za dobrý krok nového premiéra považuje, že dotlačil Tibora Gašpara k odchodu.

Kritika Ficových vyjadrení voči médiám

„Ak pán Pellegrini urobí to, čo sľuboval, že sa urobí portál, kde si každý bude môcť skontrolovať, čia je tá pôda, na ktorú chodia dotácie, to je dobrý krok. To podporíme, ak to príde do parlamentu,“ dodal Krajniak, ktorý si nerobí ilúzie o zásadných zmenách.

Krajniak v diskusii odmietol kritické vyjadrenia predsedu Smer-SD Roberta Fica voči médiám na tohtotýždňovom pracovnom sneme Smeru. Očakáva, že vláda do konca volebného obdobia nevydrží a budú predčasné voľby.

