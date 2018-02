Kováčik zostáva prvým mužom slovenského futbalu, ďalšie štyri roky povedie SFZ

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Ján Kováčik zostáva prvým mužom slovenského futbalu, na piatkovej konferencii Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v hoteli Senec v Senci ho delegáti SFZ opätovne zvolili za prezidenta SFZ na ďalšie štvorročné obdobie (2018 - 2021).

Šéfom SFZ je od konca septembra 2010

Päťdesiatpäťročný rodák z Brezna (nar. 4. decembra 1962) bol jediným kandidátom a už v 1. kole získal nadpolovičnú väčšinu hlasov - dostal jednohlasnú podporu od všetkých prítomných 86 delegátov.





Kováčik zastáva tento post nepretržite od konca septembra 2010, keď nahradil Františka Laurinca. Dôveru druhýkrát dostal aj 21. februára 2014 na konferencii SFZ v Poprade, keď ho jednohlasne zvolili za prvého muža slovenského futbalu na druhé štvorročné funkčné obdobie.

Poďakoval za podporu

Ján Kováčik je v poradí tretím prezidentom Slovenského futbalového zväzu po Milanovi Služaničovi (1992 - 20. februára 1999) a Františkovi Laurincovi (20. februára 1999 - 25. septembra 2010).

"Ďakujem za podporu. Pri prvom zvolení to bolo pre mňa prekvapenie, druhýkrát som si to tiež veľmi vážil, rovnako ako teraz. Neviem sľúbiť športové výsledky, ale naďalej bude robiť všetko, aby Slovenský futbalový zväz bol jednoznačným lídrom medzi športovými odvetviami," povedal "staronový" šéf SFZ Ján Kováčik pred plénom na konferencii SFZ v Senci po zvonuzvolení do funkcie.

