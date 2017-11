Kotlebovci chcú zabezpečiť ochranu sudcov pred zastrašovaním a násilím

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) - Kotlebovci chcú chrániť sudcov. Do parlamentu predložili novelu zákona o sudcoch, ktorou chcú zakotviť povinnosť pre Policajný zbor zabezpečiť ochranu každému sudcovi, ktorý o to správu súdu požiada, a to v lehote do troch pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.

Novelou chcú zrušiť posudzovanie odôvodnenosti požiadavky sudcu na ochranu a zároveň určiť, že jeho ochranu je povinný zabezpečiť bezplatne Policajný zbor.

Posilnenie nezávislosti súdnictva

Cieľom poslancov za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Rastislava Schlosára, Stanislava Drobného a Ján Kecskésa je zabezpečiť ochranu sudcov pred zastrašovaním a násilím zo strany osôb, ktoré chcú sudcov ovplyvniť pri ich rozhodovaní, alebo sa chcú sudcom pomstiť po vynesení nepohodlného rozsudku.





„Konečným cieľom návrhu zákona je teda posilnenie nezávislosti súdnictva, spravodlivosti a právneho štátu,“ tvrdia kotlebovci. Súčasná platná legislatíva dáva sudcom právo na ochranu svojej osoby, rodinných príslušníkov a svojho obydlia len v odôvodnených prípadoch. Aj v týchto prípadoch však ich ochranu nemusí zabezpečovať Policajný zbor.

Bez preukazovania odôvodnenosti majú na ochranu nárok len sudcovia Špecializovaného trestného súdu a sudcovia Najvyššieho súdu SR, ktorí rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu. Aj oni však dostanú ochranu Policajného zboru len vtedy, ak o to požiada minister vnútra, predseda Špecializovaného trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu.

Nespravodlivé rozsudky

Problém v praxi podľa kotlebovcov nastáva pri preukazovaní a posudzovaní odôvodnenosti ochrany sudcu. Sudcovia sú totiž v súčasnosti plne odkázaní na rozhodnutie správy súdu, ktorá môže ich žiadosť o ochranu ľahko zamietnuť.

„Počas posledných rokov vyjadrili viacerí sudcovia z okresných súdov oprávnenú nespokojnosť s úrovňou svojej ochrany. Jej súčasný stav označili za formálny a škandalózny. Ako jeden z problémov uviedli aj to, že z platnej legislatívy nie je jasné, kto má sudcovi poskytovať ochranu,“ argumentujú predkladatelia návrhu s tým, že sudcovia sú tak často vystavovaní zastrašovaniu a násiliu zo strany najrôznejších kriminálnikov, ktorí chcú ovplyvniť rozhodovanie sudcov vo svoj prospech, alebo sa im chcú pomstiť za nepohodlné rozhodnutia.

„Výsledkom toho je, že sudcovia vynášajú nespravodlivé rozsudky alebo sú nútení rozhodovať pod tlakom, čo rozhodne neprispieva k nezávislosti súdnictva a právnemu štátu na Slovensku,“ zdôrazňujú kotlebovci.

