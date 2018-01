Kotleba navrhuje znížiť počet poslancov zo 150 na 100 a adresoval výzvu Sulíkovi

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za ĽSNS navrhujú zníženie počtu poslancov zo 150 na 100. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede predseda ĽSNS Marián Kotleba.

Dosiahnuť to chcú ústavným zákonom, na ktorého prijatie je však potrebná podpora 90 zákonodarcov. Bez podpory koaličných poslancov tak zákon nemá šancu na úspech.





Kotlebovci tak chcú znižovať náklady štátu na činnosť národnej rady. Podľa ich prepočtov by štát za jedno volebné obdobie ušetril okolo 18 miliónov eur.

Zároveň podotkli, že na Slovensku na jedného poslanca dnes pripadá 36 tisíc obyvateľov. Aj keby sa počet poslancov znížil na sto, stále by boli krajiny EÚ, v ktorých na jedného poslanca pripadá viac obyvateľov, ako by to bolo na Slovensku.

Kotleba pripomenul referendum v roku 2011

Kotleba v pondelok pripomenul, že SaS v roku 2011 uskutočnila referendum, kde sa pýtali, či obyvatelia súhlasia so znížením počtu poslancov na sto.

"Kladne odpovedalo 92 percent zúčastnených občanov, teda takmer milión ľudí bolo za zníženie počtu," pripomenul s tým, že ĽSNS už v septembri 2016 predkladali v parlamente návrh na zníženie počtu poslancov a získal podporu len 19 hlasov. Z toho 14 hlasov bolo z ĽSNS a piati boli z iných strán. Podľa neho zo SaS nehlasoval za ich návrh nikto.

O poslancoch hovoril aj Sulík

Koncom decembra líder SaS Richard Sulík hovoril o znížení počtu poslancov, keďže podľa neho by mali byť zákonodarcovia adekvátne ohodnotení. Preto Sulíka Kotleba dnes vyzval, aby SaS začala byť konzistentná vo svojich činoch.

"Vyzývam ho, aby si spravil poriadok vo svojom klube a aby SaS reagovala na jeho vyhlásenie tým, že podporia náš návrh. Nie je akceptovateľná ich výhovorka v tom, že nepodporia žiadny náš návrh," uzavrel s tým, že podľa neho by SaS aj OĽaNO mohli ich návrh podporiť, keďže obe strany o znižovaní počtu poslancov už v minulosti hovorili.

