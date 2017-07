BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) - Poslanec NR SR a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba ešte nevie, čo je predmetom obvinenia voči jeho osobe.

Šeky na čiastku 1488 eur

Ako povedal na tlačovej besede, dozvedel sa o tom len z médií, keďže obvinenie mu ešte nebolo doručené. "Neviem, čo je predmetom, potrebujeme sa s tým oboznámiť." O obvinení Kotlebu v súvislosti s marcovým odovzdávaním šeku na čiastku 1488 eur informoval v piatok portál pluska.sk.



Polícia informácie následne potvrdila. "Môžeme potvrdiť, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru dňa 20. júla vzniesol obvinenie osobe M. K. za prečin prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.

Hrozia mu až tri roky väzenia

Ako informoval portál pluska.sk, za tento trestný čin mu hrozí šesť mesiacov až tri roky väzenia. Kotleba odovzdával v marci tohto roku sociálne slabším rodinám šek v hodnote 1488 eur.

Pluska.sk ďalej uvádza, že číslo 1488 je extrémistickým symbolom. „Dve osmičky znamenajú ôsme písmeno v abecede dvakrát po sebe. Ide o písmeno H, teda o pozdrav nacistov Heil Hitler. Číslo 14 je štrnásť slov amerického neonacistického teroristu Davida Lanea, odsúdeného na doživotie: We must secure the existence of our people and a future for white children - Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti," informuje portál s tým, že táto veta sa stala heslom a bojovým pokrikom hnutia White power, ktoré hlása nadradenosť bielej rasy.

"Marian Kotleba je tretím poslancom ĽS-NS obvineným z trestného činu extrémizmu," dodáva portál





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.