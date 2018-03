Košice rozmýšľajú nad odchodom z Tipsport ligy, sezóna bola sklamaním

KOŠICE 29. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC Košice nestačili na obhajcov titulu HC ‘05 iClinic Banská Bystrica vo štvrťfinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy a so súťažou sa rozlúčili.

Vo štvrťfinále stroskotali už v druhej sezóne po sebe, vlani bol nad ich sily MHC Martin. V metropole východu tak po roku znovu zavládlo sklamanie. Vedenie klubu i fanúšikovia verili, že "oceliari" sa dostanú ďalej, spomínalo sa dokonca i finále.

Našlo sa aj množstvo pozitív

"Isteže je to sklamanie. Vieme, že herný prejav mužstva a konečný výsledok nebol vonkoncom ideálny. Chceli sme mať dlhšiu sezónu. Vôbec si nemyslím, že bolo prestrelené hovoriť o finále. Zoberte si len prvý zápas v Banskej Bystrici. Ešte v poslednej minúte tretej tretiny sme viedli 2:1, súper odvolal brankára a my pri prázdnej bránke trafíme žŕdku, a nato domáci vyrovnajú. Možno aj kus toho šťastia nám chýbal, lebo aj náš súper priznal, že sme mu boli rovnocenným partnerom," povedal pre Košice Dnes prezident klubu Róbert Lang.



Lang však nevidí sezónu tragicky, našiel v nej i množstvo pozitív a aj preto stále počíta s trénerským triom Roman Šimíček, Marcel Šimurda a Peter Bartoš, ktoré sa k tímu dostalo počas sezóny. "V ostatných zápasoch sme hrali naozaj kvalitne a je to zásluha práve týchto trénerov. Naďalej podporujeme našu trénerskú trojicu, s ktorou chceme spolupracovať aj do budúcnosti," odhalil a dodal, že naopak k zmenám dôjde v rámci kádra: "Alfou a omegou musí byť dobrá letná príprava. Je predčasné hovoriť detailne o skladbe kádra. Niečo máme načrtnuté, ale toto chce nejaký čas. Iste, sú tu aj takí hráči, čo skončia. My však máme radosť, že niektorí hráči, ktorí sa na začiatku neujali, mali pozitívny záver sezóny."

Kritizovali verdikty Pro-hokeja

Košičania viackrát v sezóne verejne kritizovali verdikty spoločnosti Pro-hokej na čele s Richardom Lintnerom i disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). "Treba si uvedomiť, že nie kluby sú tu pre Pro-hokej, ale ten je tu pre kluby. Ak kluby budú ticho a nebudú sa vyjadrovať k tomu, čo by sa malo robiť inak, tak hokej na Slovensku nikdy nezmeníme. My v tejto stratégii chceme pokračovať," vyhlásil Lang.



Viackrát sa spomínala i možnosť odchodu Košíc z Tipsport ligy do inej súťaže. "V žiadnom prípade to nie je vyhrážanie sa, či naša taktika. S pánmi Lintnerom aj Kohútom sme už túto tému otvorili. Máme krásnu Steel arénu s vyše osemtisícovou kapacitou. Našou snahou je prilákať ľudí na hokej. Otázka znie, čo by pomohlo prilákať ľudí späť na štadión. Áno, uvedomujem si, že v prvom rade je lákadlom dobrý hokej. A spravíme všetko pre to, aby sa taký v ďalšej sezóne u nás hral. A pomohla by nám iná liga? Keď sme videli, ako sa Pro-hokej správa k jednotlivým klubom, neprofesionálny prístup, tak sme sa nad odchodom z Tipsport ligy zamýšľali ešte viac. Táto otázka je otvorená a bude dovtedy, kým sa so zväzom a Pro-hokejom nedohodneme na jasných pravidlách," myslí si.

"Je predčasné povedať, čo je teraz v hre. Viem, odchod Košíc by slovenskej najvyššej súťaži nepomohol. Netreba naše nahlas vyslovené úvahy brať ako vyhrážky, ale ak by to malo byť robené tak, ako sa nám to zo strany Pro-hokeja nepozdávalo, tak košický klub sa v tejto lige necíti ko

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.