Korčok si nemyslí, žeby niečo podcenili v lobingu o liekovú agentúru, Druckerovi vzdal úctu

"Ale gratulujem Amsterdamu. Bude to dobré miesto. Tak, ako by bola Bratislava. Kandidovalo 16 krajín. To nie je útecha, víťaz však môže byť len jeden. Teší ma, že sme bojovali, a nie som si vedomý toho, že sme niečo podcenili či neurobili v intenzívnom lobingu. Naopak, klobúk dolu pred ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Je to bojovník," uviedol Korčok, ktorý je momentálne v Mjanmarsku na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Ázie a Európy (ASEM).