Kontroverzný Akademik Lomonosov spustili na more, Greenpeace varuje pred ekologickou katastrofou

Námornú jadrovú elektráreň Akademik Lomonosov spustili na more v petrohradských lodeniciach, kde ju vybudovali, a odtiahnu ju cez Baltské, Severné a Nórske more až do Murmanska, kde jej reaktory naplnia jadrovým palivom. Elektrinu by mala začať vyrábať v budúcom roku.