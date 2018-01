Koniec roka strávili Slováci na lyžovačke v Tatrách, počasie bolo premenlivé

POPRAD 2. januára (WebNoviny.sk) – Lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách zaznamenali koncom roka 2017 vysokú návštevnosť. Najviac sem prišlo Slovákov, Poliakov a Čechov.

„Do Tatier si posledné dni starého roka prišlo užiť množstvo ľudí. Na horách a v podhorí sa striedali výkyvy teplôt, po náhlom ochladení prišli vyššie teploty, ale zjazdovky odolali,“ informovala agentúru SITA Zuzana Fabianová, hovorkyňa spoločnosti Tatry mountain resorts.





Lyžiari si môžu podľa jej slov užiť momentálne lyžovačku v troch strediskách na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici, kde je v utorok od 45 do 140 cm snehu a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré.

Dóm postavený z ľadu

Na Hrebienku je možné navštíviť Tatranský ľadový dóm, stavba z takmer dvesto ton ľadu bola pre verejnosť otvorená počas celých sviatkov. Dóm je prístupný od 9:00 do 18:30. Najväčšia atrakcia zimnej sezóny, ktorú sprístupnili v decembri 2017, je tento rok inšpirovaná katedrálou v španielskej Barcelone Sagrada Familia, ktorá je dielom Antonia Gaudího.





Hlavným staviteľom chrámu bol po tretíkrát sochár Adam Bakoš, sklenené vitráže vytvoril opäť sklár a dizajnér grécko-slovenského pôvodu Achilleas Sdoukos. Vstup do ľadovej baziliky je aj tento rok bezplatný. Vždy v nedeľu o 15:30 ponúka návštevníkom program v podobe vystúpení folklórnych súborov či koncertov.

Sánkovať sa dá aj večer

Najbližšie, 7. januára, v ňom spevák Štefan Štec, prezývaný aj rusínsky Karel Gott, odohrá Trojkráľový koncert, tradičné spevy a hudbu zo Spiša si zase budú môcť návštevníci vypočuť v podaní FS Vagonár a jeho ženskej speváckej skupiny.

Na Hrebienku naďalej čaká na návštevníkov aj 2,5 kilometra dlhá sánkarská dráha do Starého Smokovca. Sánkuje sa od 8:30 do 16:00. Večerná sánkovačka na osvetlenej sánkarskej dráhe je v prevádzke od 19:00 do 21:00 každý utorok, piatok a sobotu.





