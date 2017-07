Konanie Štefana Harabina podľa SaS dokazuje slabosť vlády a justície

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) - Zdá sa, že na Slovensku neexistuje žiadna zákonná moc, ktorá by dokázala vyzliecť z talára sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Uvádza sa to v stanovisku tímlídra strany SaS pre spravodlivosť Alojza Baránika. "Je to neuveriteľná slabosť justície i vlády," vyhlásil.

Harabin a jeho ľudia

Podľa Baránika si Harabin vydobyl povesť sudcu, ktorý najmä pre svoju súkromnú vojnu s políciou a prokuratúrou chráni viac zločincov pred spravodlivosťou ako práva občanov.

"Do tejto poľutovaniahodnej schémy zapadá aj medializované rozhodnutie senátu najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina, na základe ktorého sa dostal z väzby podozrivý z rasovo motivovaného útoku. Keďže poškodeným je francúzsky študent tmavej pleti, záležitosť má aj medzinárodný rozmer," uviedol Baránik.

Podľa neho je výsledkom činnosti "Harabina a jeho ľudí", ako aj neschopnosti prokuratúry a polície, rozpad základných funkcií štátu tak, že sú neschopné pracovať alebo to robia len podľa "politických a mafiánskymi záujmami ovplyvnených rozkazov zhora".

Fico strká hlavu do piesku

Kľúčovým predpokladom normalizácie fungovania slovenskej justície a orgánov činných v trestnom konaní je podľa liberálov aj postoj predsedu vlády.



"Robert Fico pred výčinmi Štefana Harabina, svojho bývalého ministra spravodlivosti, ktorého následne cielene nainštaloval za hlavného przniteľa slovenskej justície za účelom jej rozkladu a ovládnutia, systematicky strká hlavu do piesku. Tak, ako by to mal byť sám Robert Fico, koho Harabin zrejme raz má vysekať z obvinení z korupcie, zneužívania právomocí verejného činiteľa a rozkrádania štátu. Vyzerá to preto tak, že Harabinova nedotknuteľnosť a neschopnosť orgánov činných v trestnom konaní priamo súvisia s výkonom premiérskej funkcie Roberta Fica," dodal Baránik.

Ako v pondelok informoval denník SME, senát Najvyššieho súdu SR pod vedením Hrabina nariadil prepustiť z väzby Petra P. ktorý je obvinený z februárového útoku na francúzskeho občana tmavej pleti v Banskej Bystrici.

"Senát pod vedením Štefana Harabina spochybnil celý prípad. Za nepodstatnú označil informáciu zo spisu, že už keď Francúz s priateľmi do baru prišiel, niekto tam zahajloval," napísal denník.

V rozhodnutí o prepustení z väzby Harabin podľa denníka kritizoval postup polície, prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu, ktorý obvineného vzal do väzby.

