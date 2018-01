Kollár nepôjde do vlády, kde mu nič neprejde. Dôležitá je exekučná amnestia či sociálne dávky

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Ambíciou hnutia Sme rodina je podľa jej predsedu Borisa Kollára meniť pokazený systém. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, je dôležité, aby ľudia videli, že jeho hnutie drží slovo.

Dôvera sa buduje dlhodobo. Dôvera sa nezíska tým, že poviete: ja neklamem. To nestačí. Ľudia vidia, že sme ich dôveru nesklamali. SaS nás volala do koalície v regionálnych voľbách, ale ja nechcem robiť kompromisy. Nechcem vymeniť šesť mandátov za to, že sa musíme prispôsobiť. Teraz nás nepotrebovali. Idem radšej samostatne, ľudí nesklamem, budujem si dôveru, keď vyrastieme a budeme silnejší, budú nás potrebovať. Bez nás to nezložia. Potom si povieme, čo chceme dosiahnuť, vyhlásil Kollár.

Podporujú každý rozumný návrh

Kollár tvrdí, že jeho poslanci v parlamente podporujú každý rozumný návrh. „Je mi jedno, či ho predloží Smer, Marián Kotleba, SaS či SNS. Ak vidíme, že návrh je v prospech ľudí, tak ho podporujeme a toto chceme robiť ďalej. Nechceme politikárčiť,“ uviedol.





Predseda Sme rodina nechce hovoriť, s kým bude jeho hnutie v budúcnosti spolupracovať a s kým nie. „Na to nemusím odpovedať, lebo ani ja neviem, či tam budem. Počkáme si, ako dopadnú parlamentné voľby. Keď budeme vidieť, kto má akú silu, uvidíme, kto bude zostavovať vládu, lebo Smer to byť nemusí, a keď my budeme jazýčkom na váhach, potom sa rozhodneme. Vtedy položíme na stôl veci, ktoré chceme presadiť pre ľudí,“ uviedol Kollár, podľa ktorého je pre hnutie dôležitá exekučná amnestia, sociálne dávky, ochrana ľudí pred neprispôsobivými.

Ľudí zaujíma, či sa budú mať lepšie

„Mne je jedno, ktorá strana mi to pomôže pre ľudí presadiť. Ľudí zaujíma, či sa budú mať lepšie a nie politikárčenie. Ak mi to pomôže presadiť Matovič, pôjdem s Matovičom, ak Sulík, tak so Sulíkom. Ak Beblavý, tak s Beblavým a keď to bude niekto normálny zo Smeru, tak s ním. Ja dnes nevylučujem nič. Nevyjadrím sa, že s tým áno a s tým nie,“ dodal.

Kollár tvrdí, že nevstúpi do koalície, v ktorej mu nič neprejde. „To, čo urobili v roku 2010. Sulík tvrdil, že dekriminalizuje marihuanu, mal v programe gejov. Partneri mu to škrtli a ľudia mu to vyčítali. Radšej zostanem v opozícii,“ vyhlásil Kollár.

