Kočner vypovedal v kauze miliónovej zmenky, Ruskov právnik vníma celú vec ako možný podvod

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - V kauze sporu o vyplatenie zmenky v hodnote viac ako osem miliónov eur v stredu na Okresnom súde Bratislava V vypovedal podnikateľ Marián Kočner. Ten je konateľom spoločnosti Správa a inkaso zmeniek, ktorá si žalobou nárokuje vyplatenie zmenky. Žalovaným v prvom rade je v tomto prípade bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia.

Kočner vo svojej výpovedi potvrdil hlavné tvrdenia z výpovede Pavla Ruska zo začiatku februára. "V období 1998 až 2000 spoločnosť Gamatex, ktorej som bol spoločník a štatutárny zástupca, viedla niekoľko súdnych sporov s Markízou," uviedol.

Rozuzlenie bolo v nedohľadne

Najdôležitejšou skutočnosťou v tomto prípade podľa Kočnera je to, že spoločnosť Gamatex v tomto období podala žiadosť na licenčnú radu na prevedenie vysielacej licencie televízie.

"Boli sme presvedčení, že spoločnosť túto licenciu nadobudla dražbou podniku Markíza Slovakia," povedal. Množstvo súdnych sporov však podľa Kočnera kauzu Markíza tak zamotalo, že rozuzlenie bolo v nedohľadne. Preto sa s protistranou, teda Pavlom Ruskom chceli dohodnúť.



To Kočnerovi podľa jeho slov poradil aj Ernest Valko, ktorý v tom období poskytoval Gamatexu právne služby. Za týmto účelom potom Valko rokoval s Ruskom. "Dohodli sa na tom, že osoby, respektíve firmy, ktoré on (Rusko, pozn. SITA) určí, odkúpia nejakým spôsobom spoločnosť Gamatex," povedal Kočner s tým, že podľa dohody bolo majiteľom spoločnosti vyplatených 80 miliónov korún a ďalších 500 malo byť vyplatených po splnení dohodnutých podmienok.

Právnik vníma vec ako podvod

Kočnerovi niekoľko hodín kládol otázky právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec. Podľa vlastných slov celú vec vníma ako možný podvod. Neverí tiež, že sa na záležitosti zúčastnil Ernest Valko, keďže ako člen licenčnej rady aj zástupca Gamatexu by bol v konflikte záujmov. Kočnera sa tiež pýtal, prečo mu záruky vo forme zmeniek nevystavila aj Silvia Volzová, ktorá bola vtedy spolumajiteľkou Markízy.

Podľa Kočnera však ona už v tom období uvažovala, že zo spoločnosti odíde a nechá si vyplatiť svoj podiel. "Jej záruka by tak bola zbytočná," zdôraznil Kočner. Kamenec sa Kočnera tiež pýtal, či mal z Pavlom Ruskom nejaké iné obchodné vzťahy, napríklad súvisiace z kauzou "Maják nádeje". Kočner odpovedal, že na takéto otázky odpovie mimo súdnej siene.



Markíza ako žalovaný v druhom rade požaduje vypracovanie súkromného znaleckého posudku, ktorý by potvrdil pravosť zmenky. Sudkyňa však na stredajšom pojednávaní skonštatovala, že Rusko pred súdom priznal podpis zmeniek, takže by ďalšie dokazovanie v tomto smere bolo nadbytočné a nehospodárne. Kamenec tento postup označil za "nezákonný a hrubo porušujúci práva strán v spore".

Priznal podpis zmeniek

Pavol Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že „ak by som zmenky nepodpísal v roku 2000, nebola by TV Markíza". Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie. „Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila," uviedol s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia.

Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tým spôsobom, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok.

Spôsob kúpy mu navrhol Valko

Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom.

„Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať," povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.

Súd momentálne pojednáva tri samostatné spory. Jeden sa týka zmenky v hodnote 26 miliónov eur, zvyšné dva každý v hodnote viac ako osem miliónov. Pravosť zmeniek, špeciálne dobu ich podpisu, spochybňuje v rámci súdnych konaní právny zástupca Markízy. Požaduje, aby boli zmenky podrobené skúmaniu zahraničnými expertmi, čo žalujúca strana odmieta. Zmenky mali byť pôvodne štyri, v prípade jednej ale žalobca nezaplatil súdny poplatok.

