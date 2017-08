Klub nezávislých poslancov vyzval primátora Švagerka, aby odstúpil zo svojej funkcie

POPRAD 30. augusta (WebNoviny.sk) - Klub nezávislých poslancov v stredu vyzval primátora Jozefa Švagerka, aby odstúpil zo svojej funkcie. Reagoval tak na udalosti predošlých dní, ktoré odštartovalo prichytenie popradského primátora, ako šoféruje vozidlo pod vplyvom alkoholu.

„Ako najvyšší orgán mesta Poprad ste zlyhali aj morálne," uviedol v stredu predseda klubu Štefan Pčola, ktorý zároveň pripomenul udalosti z minulého roka v apríli, keď ho aj vtedy ôsmi poslanci požiadali, aby zvážil svoje pôsobenie na poste primátora.





Dôvodom boli podľa nich primátorove problémy s alkoholom. Tí istí poslanci podľa jeho slov naďalej trvajú na svojom stanovisku z apríla 2016 a očakávajú aj stanoviská ostatných poslancov Mestského zastupiteľstva v Poprade.

„Myslím si, že jediné poctivé riešenie je opýtať sa vo voľbách voličov, ako ďalej. Pekne vás prosím, aby ste si nepchali hlavu do piesku a pozreli sa ako chlap zoči voči všetkým, zoči voči občanom a voličom mesta,“ dodal Pčola.

Švagerko prerušil dvojtýždňovú dovolenku

Zároveň aj v stredu klub odmietol schvaľovať finančné, majetkové a strategické zámery mesta do času, kým nebude jasne, zreteľne a jednoznačne formulované vyjadrenie primátora mesta Jozefa Švagerka k zotrvaniu, respektíve odstúpeniu z funkcie primátora. Počas zasadnutia sa tak poslanci zaoberali len niekoľkými bodmi dnešného programu.

Z vyjadrenia primátora Švagerka, ktorý prerušil svoju dvojtýždňovú dovolenku a prišiel na zasadnutie zastupiteľstva, vyplýva, že zatiaľ sa svojej funkcie vzdať nechce, hoci si je podľa jeho slov vedomý svojho zlyhania. „Z morálneho hľadiska by bolo najjednoduchšie odísť, utiecť (...) Na druhej strane však z morálneho hľadiska potrebujem uzavrieť veci, doriešiť všetko," uviedol.

Podľa jeho slov nejde o záležitosti, ktoré chce primátor, ale ktoré riešia ľudia, ktoré chce úrad a celé mestské zastupiteľstvo. Útek podľa jeho slov nie je riešením. "Ak by sa zlomilo koleso na voze v polceste, môj starý otec by ho nikdy nenechal stáť, ale postavil by sa a spravil by všetko, čo by bolo potrebné," uviedol.

Založenie Klubu 77

Klub nezávislých poslancov už minulý týždeň počas mestského zastupiteľstva odmietol z rovnakého dôvodu schvaľovať dôležité body programu. Druhý viceprimátor Pavol Gašper, ktorý 24. augusta oznámil, že koncom mesiaca odstúpi zo svojej funkcie, v stredu vyzval poslancov, aby pokračovali v rokovaniach o všetkom, čo mesto Poprad potrebuje.

„Zlyhanie primátora, čo sa týka dychovej skúšky, bolo morálnym prešľapom aj v mojich očiach pomerne vážnym. Či odstúpi alebo nie, je jeho rozhodnutie. Stalo sa ale to, čo sa stalo a my potrebujeme ísť ďalej. Určite je možnosť blokovať majetkové, finančné a strategické rozhodnutia mesta, je to cesta, ale pýtam sa dokedy,“ reagoval Gašper na vyjadrenie poslaneckého klubu. Vyzval tak všetkých, aby si spoločne sadli za jeden stôl a rokovali. Oznámil tiež založenie Klubu 77, ktorý bude schvaľovať 77-percentnou väčšinou. Požiadal všetkých poslancov, aby prestali s politikárčením, pričom blokovanie rozhodnutí zastupiteľstva nie je podľa jeho slov cestou.

Podľa poslanca Vladimíra Lajčáka je však riešením to, aby sa primátor vzdal funkcie a požiadali o vypísanie nových volieb. Pripomenul, že sa na nich môže zúčastniť aj súčasný primátor, ktorého si občania opäť môžu zvoliť. Prvý viceprimátora Igor Wzoš odmietol komentovať situáciu okolo primátora.

„Mojou povinnosťou je hájiť záujmy občanov tohto mesta. Vaše konanie mi príde v tejto chvíli ako vydieranie, zobrali ste občanov ako rukojemníkov, kým si nepresadíte svoj politický záujem, odmietam na tom spolupracovať. Je to zlé riešenie povedať si, že kým primátor neodstúpi, my nebudeme nič pre občanov robiť, je to veľmi zlé riešenie," poznamenal na margo žiadosti Klubu nezávislých poslancov.

Stíhaný je na slobode

Popradský primátor Švagerko v stredu 23. augusta v písomnom vyhlásení uviedol, že je pripravený odstúpiť z postu primátora a niesť všetky následky v súvislosti s udalosťami posledných dní. V stredu 16. augusta popoludní šoféroval vozidlo pod vplyvom alkoholu, policajti mu namerali viac ako jedno promile.

Obvinený je z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, stíhaný je na slobode, pričom v prípade dokázania viny mu hrozí ročné väzenie. Môže tiež prísť o doterajšie členstvo v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH).

Primátora Švagerka podozrievali z problémov s alkoholom už vlani, niektorí popradskí poslanci mu vtedy adresovali list, v ktorom okrem iného uviedli, aby zvážil svoje pôsobenie na poste primátora.





