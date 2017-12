Klobučník postúpil do semifinále európskeho šampionátu, chce sa priblížiť k osobnému rekordu

KODAŇ 15. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Tomáš Klobučník postúpil s časom 58,18 s do semifinále na 100 m prsia v piatkovej rozplavbe na majstrovstvách Európy 2017 v krátkom bazéne, ktoré sa konajú v dánskej Kodani (13. - 17. decembra). Dvadsaťsedemročný rodák z Topoľčian obsadil postupové dvanáste miesto.

Klobučník sa chce priblížiť k osobnému rekordu

"Neplávalo sa mi úplne optimálne. Začiatok bol dobrý, na druhej päťdesiatke mi trochu došli sily, ale verím, že poobede sa mi podarí ten čas zlepšiť. Ideálne by bolo sa čo najviac priblížiť k osobnému rekordu alebo ho prekonať," uviedol Klobučník pre agentúru SITA.





"Cestoval som na ME s tým, že minimálne jedno finále si chcem zaplávať. Vo štvrtok mi nevyšla dvestometrová trať a bol som dosť sklamaný, pretože som mal určite na viac. Momentálne sa sústredím na semifinále. Je to moja posledná disciplína, takže do toho dám všetko a s trochou šťastíčka by to mohlo vyjsť," dodal účastník OH 2012 v Londýne.

Slovenská ženská štafeta na 12. priečke

Marek Botík skončil v rovnakej disciplíne na 38. priečke s časom 1:00,33 min. Medzi ženami dosiahla najlepší výsledok Andrea Podmaníková - na 100 m prsia jej s časom 1:07,09 patrí 24. pozícia. Miroslava Záborská obsadila 46. miesto (1:10,43 min). Slovenská zástupkyňa na 200 m znak Karolína Hajková sa prezentovala výkonom 2:12,71 min, ktorý jej zaručil 26. pozíciu.

Slovenská ženská štafeta v zložení Andrea Podmaníková, Silvia Lászlová, Barbora Tomanová a Barbora Mišendová sa umiestnila na 4 x 50 m voľný spôsob na 12. priečke s časom 1:42,79 min. Semifinále a finále je na programe od 17.00 h SEČ.

Majstrovstvá Európy 2017 v krátkom bazéne

výsledky Slovákov v piatkových rozplavbách



MUŽI:

100 m prsia: 12. Tomáš Klobučník 58,18 s, 38. Marek Botík 1:00,33 min



ŽENY:

100 m prsia: 24. Andrea Podmaníková 1:07,09 min, 46. Miroslava Záborská 1:10,43 min

200 m znak: 26. Karolína Hajková 2:12,71 min

4 x 50 m v. sp.: 12. Slovensko (Andrea Podmaníková, Silvia Lászlová, Barbora Tomanová, Barbora Mišendová) 1:42,79 min

