KĽDR je pripravená rokovať s USA, ide o prelomovú udalosť

PJONGČJANG 25. februára (WebNoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) je pripravená na rokovanie so Spojenými štátmi. Vyhlásil to v nedeľu v juhokórejskom Pjongčjangu, kde viedol severokórejskú delegáciu na záverečnom ceremoniáli zimnej olympiády, podpredseda Ústredného výboru severokórejskej vládnucej komunistickej strany Kim Jong-čol. Severokórejský vodca Kim Čong-un má podľa neho "jednoznačný zámer zúčastniť sa" na rokovaniach so Spojenými štátmi.



Ide o prelomovú informáciu, keďže Severná Kórea doteraz označovala Spojené štáty za najväčšieho nepriateľa, vyhrážala sa im zničením a práve obranou pred Američanmi odôvodňovala potrebu svojho jadrového a raketového programu.

Agentúra AP pripomína, že Kim Jong-čol, ktorý je momentálne poslom mieru z Pchjongjangu a rozdáva úsmevy na záverečnom ceremoniáli olympiády, je juhokórejskou tajnou službou podozrievaný z toho, že stál v roku 2010 za dvoma útokmi, pri ktorých zahynulo 50 Juhokórejčanov.



Kim Jong-čol sedel počas záverečného ceremoniálu v rovnakom diváckom boxe ako dcéra amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka, podľa svetových médií však medzi nimi neprebehla žiadna interakcia a ani raz sa na seba nepozreli.

