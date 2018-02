KĽDR chce zjednotiť polostrov pod svojím režimom, varuje americký admirál Harris

A hoci myšlienka samotného zjednotenia znie pekne, horšie je už to, že Kim ho chce zjednotiť pod svojím diktátorským režimom. Pred výborom pre ozbrojené sily Snemovne reprezentantov amerického Kongresu to v stredu povedal americký admirál Harry Harris, ktorý od mája 2015 velí americkým jednotkám v Tichomorí a mal by sa stať novým americkým veľvyslancom v Austrálii.