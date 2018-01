Klaudia Medlová nenastúpila na finále v slopestyle, pred olympiádou nechce riskovať zranenie

SNOWMASS 12. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Klaudia Medlová nenastúpila na piatkové finále disciplíny slopestyle na pretekoch Svetového pohára v snoubordingu v americkom stredisku Snowmass.

"Som v poriadku. Nešla som finále, pretože bolo veľmi zlé počasie. Tretí skok aj tak museli zrušiť, ja som nechcela riskovať zranenie," uviedla pre agentúru SITA Klaudia Medlová priamo z dejiska pretekov. Sympatická slovenská športovkyňa sa zostáva pripravovať v USA a ako informovala agentúru SITA, pred februárovými ZOH sa rozhodla štartovať na prestížnych X Games v coloradskom stredisku Aspen. Potom sa presunie už do dejiska ZOH v kórejskom Pjongčangu.





Dvadsaťštyriročná Liptáčka sa medzi elitnú osmičku v Snowmasse dostala prostredníctvom siedmej pozície v stredajšej kvalifikácii. Klaudia Medlová bojovala o olympijskú miestenku aj pred štyrmi rokmi, účasť v Soči 2014 jej však tesne ušla. "Spätne som veľmi rada, že som sa v roku 2014 nekvalifikovala do Soči. Ani zďaleka som nebola pripravená na olympijskú súťaž, pretože som nemala čas na tréning popri pretekoch. Musela som súťažiť, aby som vykryla rozpočet na ďalší rok. Aj keď som vo vnútri nechcela, musela som súťažiť," povedala Klaudia Medlová koncom novembra pre SITA.

Teraz už má istotu štartu v Pjongčangu v disciplínach slopestyle aj big air. Uzávierka olympijských rebríčkov pre snoubording je až v pondelok 22. januára, no mladá Slovenka už nemôže vypadnúť z elitnej tridsiatky účasť v oboch spomenutých súťažiach. "Triky na olympiádu pripravené mám, ale medailu má šancu získať možno desať dievčat. Bude to len o tom, ako budem mentálne nastavená, ako do Pjongčangu potrénujem a zžijem sa s traťou," hovorí Klaudia Medlová.

