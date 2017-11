Klaudia Medlová na Pjongčang ešte nemyslí, absencia v Soči ju spätne teší

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) - Viac než dva mesiace pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu slovenská reprezentantka v snoubordingu Klaudia Medlová nemyslí na februárové súťaže pod piatimi kruhmi a stále sa sústredí na tréning trikov.

Aj keď kvalifikačný proces v snoubordingu na ZOH 2018 stále prebieha, dvadsaťštyriročná Liptáčka už veľmi nemusí sledovať priebeh, miestenka na prestížnom podujatí by jej už nemala ujsť.

Dvadsaťštyriročná Liptáčka

"Myslím si, že kvalifikácia je už pre mňa uzavretá. Nad olympiádou ešte nerozmýšľam a chcem sa sústrediť na triky, ktoré chcem vycibriť," povedala počas krátkej zastávky na Slovensku po piatom mieste na pretekoch Svetového pohára v čínskom Pekingu a blížiacou sa sobotňajšou súťažou v nemeckom Mönchengladbachu.

Bronzová v disciplíne slopestyle na MS 2015 v rakúskom Kreischbergu potom zamieri do USA, kde budem okrem jednej súťaže na pozvánky trénovať. "Keďže som mala v minulej sezóne dosť zranení, teraz sa stále ešte len dostávam do súťažného rytmu. Stále trochu cítim tréningový výpadok, v porovnaní so situáciou spred dvoch rokov to je dosť rozdiel. Triky na olympiádu pripravené mám, ale medailu má šancu získať možno desať dievčat. Bude to len o tom, ako budem mentálne nastavená a ako do Pjongčangu potrénujem a zžijem sa s traťou," prezradila Medlová.

Do Pjongčangu potrénujem

Vinou zranení sa v predchádzajúcej sezóne necítila dobre. "Minulý rok ma to veľmi nebavilo, teraz je to iné. Chcela som sa vykašľať na všetky preteky, ale nemohla som. Súťaže sú niekedy dosť často nasekané za sebou a nie je čas na kvalitný tréning," myslí si.





Ak sa usmievavej slovenskej snoubordistke vyhnú zranenia, vo februári absolvuje svoju olympijskú premiéru. Veľmi blízko k nej bola už v roku 2014, ale do Soči sa napokon veľmi tesne nekvalifikovala.

"Mrzelo ma to len asi týždeň. Spätne som veľmi rada, že som sa v roku 2014 nekvalifikovala do Soči. Ani zďaleka som nebola pripravená na olympijskú súťaž, pretože som nemala čas na tréning popri pretekoch. Musela som súťažiť, aby som vykryla rozpočet na ďalší rok. Aj keď som vo vnútri nechcela, musela som súťažiť," povedala Klaudia Medlová.

Spolupráca s Matejom Matysom

V ostatných týždňoch spolupracuje mladá slovenská reprezentantka s Matejom Matysom, ktorému tiež pred štyrmi rokmi ušla účasť na ZOH v Soči pomedzi prsty, mesiac pred olympiádou sa zranil. "Klaudia sa ešte potrebuje dostať do súťažného tempa, stále to nie je stopercentné. Do olympiády to naladíme tak, aby v Pjongčangu podala čo najlepší výkon. Radi by sme pripravili jazdy tak, aby boli trikovo náročnejšie než na pretekoch Svetového pohára. Všetky nacvičené triky, či už z minulosti alebo z ostatného obdobia z Japonska, musíme v januári preniesť na sneh," povedal Matys pre agentúru SITA.

A čím konkrétne sa plánuje Klaudia Medlová prezentovať v Pjongčangu? "Chceme oprášiť Frontside Double Cork 1080, ktorý skákala pred zraneniami. Na to je potrebný veľký kicker a na to musíme vybrať vhodné stredisko. Druhým skokom je Cab Double Underflip, čo je vlastne dvojité salto vzad s otočením o 180 stupňov, robia to zatiaľ asi štyri ženy v kolotoči Svetového pohára. Rakúšanka Anna Gasserová s týmto trikom pravidelne vyhráva súťaže. A tretí trik bude prekvapenie," doplnil Matys.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.