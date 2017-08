Kladivárka Nikola Lomnická na majstrovstvách sveta nepostúpila do finále

Ak by v kvalifikácii zopakovala svoj najlepší výkon z 19. 7. v Szombathelyi (68,90 m), v A-skupine by skončila siedma so šancou postúpiť do finále. Aj výkon o dva metre lepší by jej stačil na desiatu priečku. Lomnická, zverenka kouča Andrása Haklitsa, predstihla len Nemku Susen Küsterovú (62,33).