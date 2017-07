Kiska podpísal spoločnú ochranu vzdušného priestoru s Českom a zákaz pašovania cigariet

BRATISLAVA 20. júla (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska v stredu podpísal ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.



Zmluva, ktorú šéfovia rezortov obrany oboch krajín Peter Gajdoš a Martin Stropnický podpísali vo februári, umožňuje komplexnú, efektívnu a vzájomne výhodnú spoluprácu oboch štátov pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti ich vzdušného priestoru.

Zmluva bude platná od nového mesiaca

Vytvára možnosť zabezpečovať ochranu vzdušného priestoru jedného alebo druhého zmluvného štátu v prípade nevyhnutnosti nad rámec vzájomnej spolupráce v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS).

V praxi to znamená, že ak by napríklad Slovenská alebo Česká republika prišla na čas o spôsobilosť chrániť svoj vzdušný priestor, bude to môcť na základe osobitnej zmluvy zabezpečiť druhá zmluvná strana. Po výmene ratifikačných listín nadobudne zmluva platnosť v prvý deň nasledujúceho mesiaca.

Zmluva má medzinárodnú platnosť

Prezident podpísal ratifikačné listiny aj k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. Protokol má formu medzinárodnej zmluvy a má zabrániť pašovaniu, falšovaniu a nezákonnej produkcii tabakových výrobkov. Zároveň má prispieť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s tabakovými výrobkami.

Upravuje predovšetkým kontrolu dodávateľského reťazca vrátane systému sledovania a zisťovania, zaoberá sa protiprávnym konaním vrátane trestných činov ako aj medzinárodnou spoluprácou, ktorej súčasťou je výmena informácií.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.