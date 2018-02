Kimová získala olympijské zlato na U-rampe, pre jej kariéru urobili veľmi veľa rodičia

PJONGČANG 13. februára (WebNoviny.sk) – Američanka Chloe Kimová získala zlatú medailu v utorkovej súťaži na U-rampe snoubordistiek na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Rovnako ako v pondelkovej kvalifikácii aj v utorkovom dvanásťčlennom finále sa ako jediná dostala cez 90-bodovú hranicu.

V prvom kole dostala 93,75 bodu a v treťom dokonca 98,25 bodu. Druhá skončila Číňanka Liou Ťia-jü a tretia Američanka Arielle Goldová. Obhajkyňa zlata zo Soči 2014 Američanka Kaitlyn Farringtonová v Pjongčangu neštartovala.





"Je to nádherný pocit. Nenachádzam na to slová. Som veľmi rada, že som to dotiahla až k olympijskému zlatu. Teším sa z toho najmä kvôli mojim rodičom, ktorí pre mňa a moju kariéru urobili veľmi veľa," povedala Chloe Kimová pre Olympijský informačný servis a k stretnutiu s rodičmi bezprostredne po zlatom vystúpení pod piatimi kruhmi dodala: "Prišla som za nimi a spýtala sa ich, či plakali. A otec povedal, že sa udržal, no mama plakala ako bábätko."

ZOH 2018 v Pjongčangu





SNOUBORDING



Ženy – U-rampa – finále: 1. Chloe Kimová (USA) 98,25 b. (1. kolo 93,75 / 2. kolo 41,50 / 3. kolo 98,25), 2. Liou Ťia-jü (Čína) 89,75 (85,50 / 89,75 / 49,00), 3. Arielle Goldová (USA) 85,75 (10,50 / 74,75 / 85,75), 4. Kelly Clarková (USA) 83,50 (76,25 / 81,75 / 83,50), 5. Cchaj Süe-tchung (Čína) 76,50 (20,50 / 41,25 / 76,50), 6. Haruna Macumotová (Jap.) 70,00 (70,00 / 46,25 / 65,75), 7. Queralt Castelletová (Šp.) 67,75 (59,75 / 67,75 / 43,75), 8. Sena Tomitová (Jap.) 65,25 (65,25 / 34,50 / 60,50)

