Kerberová je prvou obhajkyňou titulu po 12 rokoch, ktorá na US Open neprešla prvým kolom

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová nasadená ako šiesta prehrala s Japonkou Naomi Osakovou až zarážajúco hladko 3:6, 1:6 v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Je prvou obhajkyňou titulu po dvanástich rokoch, ktorá na nasledujúcej edícii neprekonala už úvodnú prekážku: v sezóne 2005 sa to stalo Ruske Svetlane Kuznecovovej. Poľskými koreňmi disponujúca nedávna líderka singlového renkingu WTA Kerberová sa v pondelok 11. septembra septembra ocitne mimo Top 10.





Ešte len 19-ročná Osaková bude v 2. kole hrať s úspešnou zo súboja Denisa Allertová (ČR) - Rebecca Petersonová (Švéd.). Dosiahla svoj premiérový triumf nad niektorou členkou prominentnej desiatky. Vlani bola na tomto podujatí v 3. kole.

